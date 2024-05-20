За этим проектом стоит китайская студия Game Science. Впервые она раскрыла информацию об игре в августе 2020 года с помощью замечательного видео, которое демонстрировало целых 13 минут игрового процесса. Однако тогда разработчики заявили, что работы у них еще очень много, а презентация была задумана лишь как "инструмент для рекрутинга".

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Трейлер

В начале 2021 года мы узнали, что команда нацелилась на релиз в 2023 году. На Gamescom 2021 Game Science подтвердила, что Black Myth: Wukong разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic.

В конце концов, команда разработчиков отложила свой дебютный проект до 2024 года, и теперь мы знаем, что игра выйдет 20 августа для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. На ПК она будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.5 (включая реконструкцию лучей) и полное отслеживание пути.

Смотрите трейлер Black Myth: Wukong: видео

Как отмечается, игра вдохновлена "Путешествием на Запад", китайским романом, опубликованным в 16 веке во времена династии Мин, авторство которого приписывают Ву Чэньену. Он считается одним из величайших классических китайских романов и, возможно, даже самым популярным азиатским романом всех времен.

В центре сюжета окажется Король обезьян, также известный как Сунь Укун. Игроки, как ожидается, будут блуждать по земле, пропитанной мифологией, встречаясь с могущественными врагами. Они также овладеют различными техниками посоха, главного оружия Сунь Укуна, и смогут свободно комбинировать заклинания, способности, приемы, оружие и снаряжение, чтобы найти победную стратегию, которая лучше всего соответствует их боевому стилю.