Найкращі хайлайти вирішальної сітки BLAST Open Lisbon 2025 з CS 2 для вас зібрав 24 Канал.
Цікаво 5 цікавих фактів про кіберспорт, яких ви не знали
Публіка майже зірвала раунд
У першому чвертьфіналі G2 в мільйонний раз учасники відчули на собі, як це – грати на арені. В один із моментів реакція публіки ледь не зірвала атаку колективу на точку, однак їхня майстерність зуміла "перевернути" неприємну ситуацію.
Видовищний раунд: дивіться відео
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Фантастичні рефлекси
У тому ж матчі вразив публіку і гравець MOUZ – Brollan. Залишившись 1 проти 4, він настільки вдало "розкрутився" за реакторами на Nuke, що хоч і не вбив останнього гравця G2, але не залишив тому часу на розмінування, вигравши раунд для своєї команди.
Магія від Brollan: перегляньте відео
Ідеальний захист точки
Гравці NAVI Юстінас "jL" Лекавічус та Валерій "b1t" Ваховський в одному з раундів чвертьфіналу проти Spirit провели майстерклас з захисту точки B на Dust 2, не залишивши опонентам шансів на вдалий раунд.
Опорники мрії: дивіться ролик
Не менш ідеальний "ретейк"
Однак "народжені перемагати" вміють не лише захищатися, але й забирати точку під свій контроль навіть після її втрати. Це вони продемонстрували неймовірним "ретейком" на тому ж Dust 2. І хоча в підсумку українська організація програла чвертьфінал, ці моменти запам'яталися шанувальникам.
Неймовірна злагодженість дій: дивіться відео
"Прорубав" шлях до перемоги
Справді видовищним моментом закінчилася мапа Nuke у півфіналі між MOUZ та Eternal Fire, де за рахунку 12:11 в останньому раунді долю "матчпоінту" вирішив torzsi за допомогою ножа та "ноускопу".
Дивовижний момент: перегляньте ролик
Чисте везіння чи все ж майстерність?
В іншому півфінальному поєдинку – Team Vitality проти Spirit – справжню магію продемонстрував Ден "apEX" Мадесклер. Капітан французького колективу виграв клатч 1 проти 2 на мапі Anubis, і навіть сам він, напевно, не зрозумів, як гра "зареєструвала" його другий фраг.
Шалений постріл шаленого Дена: дивіться ролик
"Триочковий" на Inferno
Гранд-фінал подарував фанатам справжнє видовище, адже Vitality та MOUZ відіграли усі 5 мап. Але розпочалося все з "побиття мишок", зокрема у моменті, коли xertioN просто стерли з Inferno ідеальним влучанням одразу 3 гранат.
Баскетбол від Vitality: дивіться відео
13:0
Говорячи про "побиття мишок", ми мали на увазі саме це. Уявіть, як це – починати гранд-фінал, програвши мапу "всуху" – 13:0. А MOUZ і уявляти не потрібно, адже саме так вони закінчили Inferno.
Останній раунд першої мапи: перегляньте відео
Нестримний ZywOo, але...
Класичний Матьє Ербо не дозволив MOUZ почуватися надто впевнено на Mirage, хоча вони й героїчно повернулися у протистояння, вигравши цю мапу зокрема й через неуважність Team Vitality.
ZywOo "відкрив" точку, але тіммейти забули бомбу: дивіться ролик
Проспали вихід від ropz
Кумедний епізод трапився, коли ropz тихенько вийшов на точку B на Dust 2, скориставшись тим, що його опонент понадіявся на дим та повністю проґавив цей момент, за що врешті й поплатився.
Тихий естонський вбивця: перегляньте ролик
Геніальні гойдалки
Невимовну тактичну майстерність продемонстрували mezii та flameZ, коли двічі за раунд обдурили опонентів з MOUZ та все ж вирвали важкий раунд на Nuke.
Туди й назад: дивіться відео
Момент слави
Ну і нарешті те, заради чого все це проводилося – момент тріумфу переможців з Team Vitality, які продовжують демонструвати фантастичну форму.
Підняття трофея: перегляньте ролик
Хто знає, можливо, вони не спиняться до кінця сезону і ZyWOo нарешті перевершить досягнення s1mple за кількістю MVP.