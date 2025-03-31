Найкращі хайлайти вирішальної сітки BLAST Open Lisbon 2025 з CS 2 для вас зібрав 24 Канал.

Цікаво 5 цікавих фактів про кіберспорт, яких ви не знали

Публіка майже зірвала раунд

У першому чвертьфіналі G2 в мільйонний раз учасники відчули на собі, як це – грати на арені. В один із моментів реакція публіки ледь не зірвала атаку колективу на точку, однак їхня майстерність зуміла "перевернути" неприємну ситуацію.

Видовищний раунд: дивіться відео

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Фантастичні рефлекси

У тому ж матчі вразив публіку і гравець MOUZ – Brollan. Залишившись 1 проти 4, він настільки вдало "розкрутився" за реакторами на Nuke, що хоч і не вбив останнього гравця G2, але не залишив тому часу на розмінування, вигравши раунд для своєї команди.

Магія від Brollan: перегляньте відео

Ідеальний захист точки

Гравці NAVI Юстінас "jL" Лекавічус та Валерій "b1t" Ваховський в одному з раундів чвертьфіналу проти Spirit провели майстерклас з захисту точки B на Dust 2, не залишивши опонентам шансів на вдалий раунд.

Опорники мрії: дивіться ролик

Не менш ідеальний "ретейк"

Однак "народжені перемагати" вміють не лише захищатися, але й забирати точку під свій контроль навіть після її втрати. Це вони продемонстрували неймовірним "ретейком" на тому ж Dust 2. І хоча в підсумку українська організація програла чвертьфінал, ці моменти запам'яталися шанувальникам.

Неймовірна злагодженість дій: дивіться відео

"Прорубав" шлях до перемоги

Справді видовищним моментом закінчилася мапа Nuke у півфіналі між MOUZ та Eternal Fire, де за рахунку 12:11 в останньому раунді долю "матчпоінту" вирішив torzsi за допомогою ножа та "ноускопу".

Дивовижний момент: перегляньте ролик

Чисте везіння чи все ж майстерність?

В іншому півфінальному поєдинку – Team Vitality проти Spirit – справжню магію продемонстрував Ден "apEX" Мадесклер. Капітан французького колективу виграв клатч 1 проти 2 на мапі Anubis, і навіть сам він, напевно, не зрозумів, як гра "зареєструвала" його другий фраг.

Шалений постріл шаленого Дена: дивіться ролик

"Триочковий" на Inferno

Гранд-фінал подарував фанатам справжнє видовище, адже Vitality та MOUZ відіграли усі 5 мап. Але розпочалося все з "побиття мишок", зокрема у моменті, коли xertioN просто стерли з Inferno ідеальним влучанням одразу 3 гранат.

Баскетбол від Vitality: дивіться відео

13:0

Говорячи про "побиття мишок", ми мали на увазі саме це. Уявіть, як це – починати гранд-фінал, програвши мапу "всуху" – 13:0. А MOUZ і уявляти не потрібно, адже саме так вони закінчили Inferno.

Останній раунд першої мапи: перегляньте відео

Нестримний ZywOo, але...

Класичний Матьє Ербо не дозволив MOUZ почуватися надто впевнено на Mirage, хоча вони й героїчно повернулися у протистояння, вигравши цю мапу зокрема й через неуважність Team Vitality.

ZywOo "відкрив" точку, але тіммейти забули бомбу: дивіться ролик

Проспали вихід від ropz

Кумедний епізод трапився, коли ropz тихенько вийшов на точку B на Dust 2, скориставшись тим, що його опонент понадіявся на дим та повністю проґавив цей момент, за що врешті й поплатився.

Тихий естонський вбивця: перегляньте ролик

Геніальні гойдалки

Невимовну тактичну майстерність продемонстрували mezii та flameZ, коли двічі за раунд обдурили опонентів з MOUZ та все ж вирвали важкий раунд на Nuke.

Туди й назад: дивіться відео

Момент слави

Ну і нарешті те, заради чого все це проводилося – момент тріумфу переможців з Team Vitality, які продовжують демонструвати фантастичну форму.

Підняття трофея: перегляньте ролик

Хто знає, можливо, вони не спиняться до кінця сезону і ZyWOo нарешті перевершить досягнення s1mple за кількістю MVP.