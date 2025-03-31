Лучшие хайлайты решающей сетки BLAST Open Lisbon 2025 по CS 2 для вас собрал 24 Канал.

Интересно 5 интересных фактов о киберспорте, которых вы не знали

Публика почти сорвала раунд

В первом четвертьфинале G2 в миллионный раз участники почувствовали на себе, как это – играть на арене. В один из моментов реакция публики едва не сорвала атаку коллектива на точку, однако их мастерство сумело "перевернуть" неприятную ситуацию.

Зрелищный раунд: смотрите видео

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Фантастические рефлексы

В том же матче поразил публику и игрок MOUZ – Brollan. Оставшись 1 против 4, он настолько удачно "раскрутился" за реакторами на Nuke, что хоть и не убил последнего игрока G2, но не оставил тому времени на разминирование, выиграв раунд для своей команды.

Магия от Brollan: посмотрите видео

Идеальная защита точки

Игроки NAVI Юстинас "jL" Лекавичус и Валерий "b1t" Ваховский в одном из раундов четвертьфинала против Spirit провели мастеркласс по защите точки B на Dust 2, не оставив оппонентам шансов на удачный раунд.

Опорники мечты: смотрите ролик

Не менее идеальный "ретейк"

Однако "рожденные побеждать" умеют не только защищаться, но и забирать точку под свой контроль даже после ее потери. Это они продемонстрировали невероятным "ретейком" на том же Dust 2. И хотя в итоге украинская организация проиграла четвертьфинал, эти моменты запомнились поклонникам.

Невероятная слаженность действий: смотрите видео

"Прорубил" путь к победе

Действительно зрелищным моментом закончилась карта Nuke в полуфинале между MOUZ и Eternal Fire, где при счете 12:11 в последнем раунде судьбу "матчпоинта" решил torzsi с помощью ножа и "ноускопа".

Удивительный момент: посмотрите ролик

Чистое везение или все же мастерство?

В другом полуфинальном поединке – Team Vitality против Spirit – настоящую магию продемонстрировал Дэн "apEX" Мадесклер. Капитан французского коллектива выиграл клатч 1 против 2 на карте Anubis, и даже сам он, наверняка, не понял, как игра "зарегистрировала" его второй фраг.

Безумный выстрел безумного Дэна: смотрите ролик

"Трехочковый" на Inferno

Гранд-финал подарил фанатам настоящее зрелище, ведь Vitality и MOUZ отыграли все 5 карт. Но началось все с "избиения мышек", в частности в моменте, когда xertioN просто стерли с Inferno идеальным попаданием сразу 3 гранат.

Баскетбол от Vitality: смотрите видео

13:0

Говоря о "избиении мышек", мы имели в виду именно это. Представьте, как это – начинать гранд-финал, проиграв карту "всухую" – 13:0. А MOUZ и представлять не нужно, ведь именно так они закончили Inferno.

Последний раунд первой карты: посмотрите видео

Неудержимый ZywOo, но...

Классический Матье Эрбо не позволил MOUZ чувствовать себя слишком уверенно на Mirage, хотя они и героически вернулись в противостояние, выиграв эту карту, в том числе и из-за невнимательности Team Vitality.

ZywOo "открыл" точку, но тиммейты забыли бомбу: смотрите ролик

Проспали выход от ropz

Забавный эпизод случился, когда ropz тихонько вышел на точку B на Dust 2, воспользовавшись тем, что его оппонент понадеялся на дым и полностью упустил этот момент, за что в итоге и поплатился.

Тихий эстонский убийца: посмотрите ролик

Гениальные качели

Неописуемое тактическое мастерство продемонстрировали mezii и flameZ, когда дважды за раунд обманули оппонентов из MOUZ и все же вырвали тяжелый раунд на Nuke.

Туда и обратно: смотрите видео

Момент славы

Ну и наконец то, ради чего все это проводилось – момент триумфа победителей из Team Vitality, которые продолжают демонстрировать фантастическую форму.

Поднятие трофея: пересмотрите ролик

Кто знает, возможно, они не остановятся до конца сезона и ZyWOo наконец превзойдет достижение s1mple по количеству MVP.