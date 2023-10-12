Один такий набір коштував 20 доларів або 496 гривень. Тепер студія Blizzard підбила підсумки цієї ініціативи.

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Ініціатива Blizzard і Міли Куніс

Завдяки продажам набору Pet Pack for Ukraine спільноті World of Warcraft вдалося зібрати 1,5 мільйона для організації BlueCheck Ukraine. Це майже 55 мільйонів гривень. Партнерам BlueCheck на місцях уже виділено понад 1 мільйон доларів допомоги.

Щоб зменшити бюрокритичну тяганину, партнерство WoW та BlueCheck надає критичні ресурси цілій низці організацій, які допомагають українцям, що постраждали внаслідок розв'язаної Росією війни.

Наприклад, Організація допомоги Україні фінансуватиме мобільні медичні бригади у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях для надання медичних послуг на дому пацієнтам, які не можуть дістатися до медичних закладів.

Окремий грант забезпечить придбання термінових гуманітарних товарів для прифронтових районів. Внесок у фонд "Голоси дітей" спрямують на лікування принаймні 100 дітей з розладом аутичного спектру та групові заняття для батьків.