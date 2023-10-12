Один такой набор стоил 20 долларов или 496 гривен. Теперь студия Blizzard подвела итоги этой инициативы.

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Инициатива Blizzard и Милы Кунис

Благодаря продажам набора Pet Pack for Ukraine сообществу World of Warcraft удалось собрать 1,5 миллиона для организации BlueCheck Ukraine. Это почти 55 миллионов гривен. Партнерам BlueCheck на местах уже выделено более 1 миллиона долларов помощи.

Чтобы уменьшить бюрокритическую волокиту, партнерство WoW и BlueCheck предоставляет критические ресурсы целому ряду организаций, которые помогают украинцам, пострадавшим в результате развязанной Россией войны.

Например, Организация помощи Украине будет финансировать мобильные медицинские бригады в Херсонской, Николаевской и Одесской областях для предоставления медицинских услуг на дому пациентам, которые не могут добраться до медицинских учреждений.

Отдельный грант обеспечит покупку срочных гуманитарных товаров для прифронтовых районов. Вклад в фонд "Голоса детей" будет направлен на лечение по крайней мере 100 детей с расстройством аутического спектра и групповые занятия для родителей.