Blizzard обрала студію, яка займеться розробкою нової гри StarCraft та мобільною Overwatch

Американська компанія Blizzard Entertainment визначилася з партнером для створення нової гри у всесвіті StarCraft та мобільної версії Overwatch у Південній Кореї та Японії. За повідомленням південнокорейського видання MTN, переможцем тендеру стала компанія Nexon, яка обійшла інших претендентів, включаючи NCSoft, Netmarble та Krafton.

За інформацією MTN, Blizzard запропонувала права на розробку контенту з використанням IP StarCraft та права на обслуговування "Overwatch Mobile" у Кореї та Японії як пакетну угоду для провідних ігрових компаній Кореї з четвертого кварталу минулого року, інформує 24 Канал.

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Хоча конкретний жанр нової гри StarCraft наразі не розкривається, повідомляється, що Nexon запропонувала унікальне бачення франшизи, яке виходить за межі традиційної стратегії в реальному часі. Серед пропозицій розглядалися спін-офи та ігри, що включають користувацький контент.

Щодо Overwatch, Blizzard вже деякий час працює над мобільною версією гри, яка внутрішньо називається "Overwatch 3". Це свідчить про те, що проєкт може бути не просто портом існуючої гри, а окремим спін-офом з новими елементами геймплею.

Це партнерство між Blizzard та Nexon відкриває нові можливості для розвитку обох франшиз на азійському ринку, зокрема в Південній Кореї та Японії, де ці ігри мають значну популярність.