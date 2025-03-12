BlizzCon повертається, але не цього року

Компанія Blizzard Entertainment повідомила, що культовий захід, який просуває все, що створюють її власні команди розробників, не помер. Але очікувати його в цьому році не варто. Подія запланована на 2026 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення Blizzard.

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BlizzCon 2026 буде дводенним заходом, який почнеться в суботу 12 вересня й завершиться наступного дня, у неділю 13 вересня.

Одна з наших улюблених традицій, BlizzCon об'єднує нас через нашу спільну пристрасть до всесвітів Blizzard, але в основі BlizzCon завжди було набагато більше. Він присвячений вам, спільнотам, частиною яких ви є, і дає нам можливість спілкуватися, будувати дружбу та створювати незабутні спогади разом,

– написали організатори.

Зважаючи на те, що до події ще більше року, цього разу було оприлюднено небагато інформації про те, що саме фанати зможуть там побачити. Однак нам уже пообіцяли велику церемонію відкриття, поглиблені панелі за участю розробників ігор, повернення улюблених локацій та ігрових реконструкцій, а також конкурси й практичні сесії для відвідувачів.

Також ми цілком можемо очікувати на анонси нових ігор. Наприклад, уже деякий час ходять чутки, що компанія розробляє новий шутер StarCraft. Але неанонсованих проєктів повинно бути більше, адже такий великий розробник просто не може сидіти без діла.

Тизер, яким анонсували BlizzCon: відео

"Ми пройшли довгий шлях від нашого першого заходу у 2005 році. За майже 20 років з моменту заснування BlizzCon надихав нас на інновації, розширював межі творчості та дарував унікальні моменти, які бувають раз у житті. Важливо, щоб ми провели подію, гідну нашої спільноти. Ми створюємо цей захід так само, як і наші ігри: з глибокою відданістю нашим гравцям, з повагою до ваших зв'язків з нашими всесвітами, і як святкування міцності зв'язків, сформованих завдяки спільним пригодам", – додають у Blizzard.

Останній BlizzCon від Blizzard відбувся у 2023 році.

У 2020 та 2022 роках конференцій не було через пандемію COVID-19.

Протягом цього часу були плани щодо BlizzConline, тобто проведення конференції у віддаленому режимі за допомогою відеотрансляції, але вони здійснилися лише у 2021 році, а потім також були скасовані.

Майбутня подія стане першою з моменту придбання Activision Blizzard компанією Microsoft.