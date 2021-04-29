16 банів у прямому ефірі: компанія Blizzard розібралася з відомим гріфером у World of Warcraft

Представники компанії Blizzard нещодавно заблокували одразу 16 облікових записів одного гріфера. Він займався неприємними речами та встиг допекти чималій кількості гравців.

Лише нещодавно ми розповідали про гравців в Outriders, які витрачають свій час на дуже дивні речі. Якщо коротко, то вони просто наприкінці експедиції виганяють своїх бойових товаришів та залишають їх без нагород. Щоправда, вигоди тут немає ніякої, а роблять вони подібні речі з незрозумілих та егоїстичних причин. Схожою діяльністю займався у World of Warcraft гравець з нікнеймом TinyViolin69.

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Варто розпочати з того, що ця особа достатньо відома у спільноті гравців саме у WoW Classic. Зрозуміло, що популярність його достатньо локальна, бо грав він лише на американських серверах. Щоправда, "грав" – це дуже гучно сказано. Гравець TinyViolin69 займався типовим гріферством та псував ігровий досвід чималій кількості геймерів.

Гріфери – гравці, які псують ігровий досвід іншим геймерам, без будь-якої користі для себе чи оточуючих.

У World of Warcraft є група спеціальних та потужних заклинань із загальною назвою World Buff. Вони необов'язкові, але можуть суттєво покращити основні чи додаткові характеристики. Одні бафи можна отримати просто знаходячись у потрібному місці, а інші – даються за виконання певних завдань. Таких заклинань немало, але деякі з них можна розсіяти.

Саме останнім й займався головний герой, а також показував усі свої дії у прямому ефірі. Він відслідковував гравців, які отримували такі бафи, та одразу ж розсіював ці позитивні ефекти. Важко навіть уявити, скільки часу він витрачав на подібні речі, бо у геймера було аж 16 облікових записів. Зрозуміло, що майже всі гравці з американських серверів його ненавиділи та намагалися уникати.

Напевно, він не дуже подобався й представникам компанії Blizzard. Річ у тім, що під час останньої трансляції він отримав дуже неочікуване повідомлення. Одночасно 16 облікових записів TinyViolin69 отримали блокування та опинилися за своєрідними ґратами. Щоправда, поки точно невідомо, наскільки довго продовжаться ці блокування.

Чимало користувачів Reddit відзначило, що він міг отримати ці бани через своєрідну монетизацію своєї роботи. Начебто TinyViolin69 брав гроші з гравців, а натомість не чіпав їх. Звісно, це неперевірена інформація, але подібна діяльність завжди карається дуже суворо. Загалом користувачі Reddit впевнені, що він отримав по заслугах, а повідомлень зі співчуттями майже немає.

Момент з блокуванням TinyViolin69 – відео