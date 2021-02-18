Ремастер Diablo II, Overwatch 2 та доповнення для Hearthstone: актуальні чутки про BlizzConline

У мережі з'явилася чимала кількість чуток про фестиваль відеоігор BlizzConline. Інсайдери вже навіть назвали повний список проєктів, які мають анонсувати у рамках цього шоу.

Вже на цих вихідних пройде масштабний фестиваль відеоігор із назвою BlizzConline. Щоправда, цього року така важлива подія для індустрії відеоігор пройде в онлайні. Проте, навіть за таких обставин геймерам варто очікувати на цікаві анонси.

Читайте також Армія ведмедів для добування золота: геймери знайшли прибутковий баг у World of Warcraft – відео

Поки офіційної інформації дуже мало, але інсайдери вже встигли розповісти чимало цікавих деталей. Користувач із нікнеймом Kaiser499 видав одразу декілька інсайдів у своєму твіттері. Зазначимо, що він вже неодноразово ділився правдивою інформацією про проєкти компанії Blizzard.

На його думку, головною подією всього фестивалю має стати анонс ремастера Diablo II із назвою Resurrected. Можуть показати новий ігровий клас й локацію для Diablo IV, а також назвати дату виходу мобільної відеогри Diablo: Immortal.

Для World of Warcraft Classic має відбутися анонс доповнення The Burning Crusade. Також можуть показати ще декілька нових проєктів для мобільних платформ. Інсайдер відзначив, що це може бути відеогра про поєдинки тварин із цього всесвіту. Повинен відбутися й анонс нового доповнення для Hearthstone. Зазначимо, що цю подію вже навіть почали тизерити самі розробники. Здається, новий аддон для цієї гри буде присвячений Орді.

Офіційний тизер нового доповнення для Hearthstone – відео

Також мають поділитися новою інформацією про відеогру Overwatch 2. Щоправда, інсайдер із нікнеймом Metro_OW написав, що шанувальникам цього проєкту не варто очікувати на щось глобальне. За його інформацією, мають показати нових героїв, карти, а також познайомити геймерів з лором. Проте, після цієї події вже не варто розраховувати на підтримку оригінального Overwatch. Загалом його інформація лише підтверджує слова Kaiser499.

Нагадаємо, що церемонія відкриття фестивалю BlizzConline розпочнеться 20 числа опівночі за київським часом. Подивитися цю подію у прямому ефірі можна буде на Twitch, YouTube чи на сайті компанії.