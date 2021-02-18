Ремастер Diablo II, Overwatch 2 и дополнения для Hearthstone: актуальные слухи о BlizzConline
В сети появилось немалое количество слухов о фестивале видеоигр BlizzConline. Инсайдеры уже даже назвали полный список проектов, которые должны анонсировать в рамках этого шоу.
Источник:24 канал
Уже на этих выходных пройдет масштабный фестиваль видеоигр с названием BlizzConline. Правда, в этом году такое важное событие для индустрии видеоигр пройдет в онлайне. Однако, даже при таких обстоятельствах геймерам стоит ожидать интересные анонсы.
Читайте также Армия медведей для добычи золота: геймеры нашли прибыльный баг в World of Warcraft – видео
Пока официальной информации очень мало, но инсайдеры уже успели рассказать немало интересных деталей. Пользователь с никнеймом Kaiser499 выдал сразу несколько инсайдов в своем твиттере. Отметим, что он уже неоднократно делился правдивой информацией о проектах компании Blizzard.
По его мнению, главным событием всего фестиваля должен стать анонс ремастера Diablo II под названием Resurrected. Могут показать новый игровой класс и локацию для Diablo IV, а также назвать дату выхода мобильной видеоигры Diablo: Immortal.
Для World of Warcraft Classic должен состояться анонс дополнения The Burning Crusade. Также могут показать еще несколько новых проектов для мобильных платформ. Инсайдер отметил, что это может быть видеоигра о поединках животных с этой вселенной. Должен произойти и анонс нового дополнения для Hearthstone. Отметим, что это событие уже даже начали тизерить сами разработчики. Кажется, новый аддон для этой игры будет посвящен Орде.
Официальный тизер нового дополнения для Hearthstone – видео
Также должны поделиться новой информацией о видеоигре Overwatch 2. Правда, инсайдер с никнеймом Metro_OW написал, что поклонникам этого проекта не стоит ожидать чего-то глобального. По его информации, должны показать новых героев, карты, а также познакомить геймеров с лором. Однако, после этого события уже не стоит рассчитывать на поддержку оригинального Overwatch. В целом его информация лишь подтверждает слова Kaiser499.
Напомним, что церемония открытия фестиваля BlizzConline начнется 20 числа в полночь по киевскому времени. Посмотреть это событие в прямом эфире можно будет на Twitch, YouTube или на сайте компании.
Поделиться новостью