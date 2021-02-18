В сети появилось немалое количество слухов о фестивале видеоигр BlizzConline. Инсайдеры уже даже назвали полный список проектов, которые должны анонсировать в рамках этого шоу.

Уже на этих выходных пройдет масштабный фестиваль видеоигр с названием BlizzConline. Правда, в этом году такое важное событие для индустрии видеоигр пройдет в онлайне. Однако, даже при таких обстоятельствах геймерам стоит ожидать интересные анонсы.

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Пока официальной информации очень мало, но инсайдеры уже успели рассказать немало интересных деталей. Пользователь с никнеймом Kaiser499 выдал сразу несколько инсайдов в своем твиттере. Отметим, что он уже неоднократно делился правдивой информацией о проектах компании Blizzard.

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic

Diablo II Resurrected

Hearthstone Expansion

Diablo: Immortal Release Date

Mobile Announcement(s)? (Warcraft Pet Battle Game)

New Heroes, Maps, Lore Sneak Peek for Overwatch 2

New Class, Area Reveal for Diablo IV#blizzconline #leaks pic.twitter.com/blDKltJrzl — Kaiser499 (@Kaiser499) February 15, 2021

По его мнению, главным событием всего фестиваля должен стать анонс ремастера Diablo II под названием Resurrected. Могут показать новый игровой класс и локацию для Diablo IV, а также назвать дату выхода мобильной видеоигры Diablo: Immortal.

Для World of Warcraft Classic должен состояться анонс дополнения The Burning Crusade. Также могут показать еще несколько новых проектов для мобильных платформ. Инсайдер отметил, что это может быть видеоигра о поединках животных с этой вселенной. Должен произойти и анонс нового дополнения для Hearthstone. Отметим, что это событие уже даже начали тизерить сами разработчики. Кажется, новый аддон для этой игры будет посвящен Орде.

Официальный тизер нового дополнения для Hearthstone – видео

Также должны поделиться новой информацией о видеоигре Overwatch 2. Правда, инсайдер с никнеймом Metro_OW написал, что поклонникам этого проекта не стоит ожидать чего-то глобального. По его информации, должны показать новых героев, карты, а также познакомить геймеров с лором. Однако, после этого события уже не стоит рассчитывать на поддержку оригинального Overwatch. В целом его информация лишь подтверждает слова Kaiser499.

For the people asking for Blizzcon leaks.

I've already mentoined everything. Short summary:



- Lower your expectations

- Some progress reports on OW2

- OW1 is dead

- Diablo 2 remaster — Metro (@Metro_OW) February 16, 2021

Напомним, что церемония открытия фестиваля BlizzConline начнется 20 числа в полночь по киевскому времени. Посмотреть это событие в прямом эфире можно будет на Twitch, YouTube или на сайте компании.