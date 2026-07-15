Завдяки сучасним технологіям, уся планета стала масштабним рівнем платформера, де гравець керує живою субстанцією, що постійно росте, повідомляє 24 Канал.

Весь світ – це гра

У грі Blobtrotter, яку автор представив у соцмережі X, користувачі подорожуватимуть реальною планетою, збираючи фрагменти слизу, щоб збільшити розміри свого персонажа-слайма.

Основна механіка дозволить гравцю рости практично нескінченно: з часом герой стане настільки великим, що зможе одним махом подолати відстань у ціле місто або навіть країну.

Проєкт інтегрує дані з Вікіпедії, показуючи місцеві пам'ятки та історичні деталі, а також використовує просторове аудіо для трансляції місцевих радіостанцій. Це дозволить гравцям не лише розважатися, а й буквально чути, що слухають люди в різних куточках світу, зазначає розробник.

Я витратив останні півтора дня на створення гри за допомогою Fable 5 (ШІ – 24 Канал), яка перетворює реальний світ на дивний платформер,

– прокоментував свій допис з відео Крістіан Муньїс.

Демоністрація ігрового процесу: дивіться відео

Основою для Blobtrotter стали 3D-тайли Google Maps, проте робота з ними виявилася найскладнішим етапом розробки.

Геометрія мап не оптимізована для виявлення зіткнень, оскільки містить безліч невидимих форм, візуальних артефактів та прозорих текстур, які ламають логіку руху. Попри це, Муньїс впровадив систему фізики м'яких тіл, яка робить переміщення персонажа природним і передбачуваним на більшості поверхонь.

Автор визнає, що з точки зору класичного геймдизайну гра, яка стає легшою з часом, може здатися дивною, але головною метою було створення веселого та незвичайного способу дослідження світу, тож результат його цілком влаштовує.

На додачу вражає швидкість створення такого масштабного проєкту, адже на все пішло лише 36 годин.

Користувачі в мережі вже пропонують додати в гру багатокористувацький режим, щоб гравці могли поглинати один одного чи захоплювати території. Муньїс планує опублікувати проєкт у відкритому доступі вже наступного тижня.