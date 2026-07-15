Благодаря современным технологиям вся планета превратилась в масштабный уровень платформера, где игрок управляет живой субстанцией, которая постоянно растет, сообщает 24 Канал.

Весь мир – это игра

В игре Blobtrotter, которую автор представил в соцсети X, пользователи будут путешествовать по реальной планете, собирая фрагменты слизи, чтобы увеличить размеры своего персонажа-слайма.

Основная механика позволит игроку расти практически бесконечно: со временем герой станет настолько большим, что сможет одним махом преодолеть расстояние в целый город или даже страну.

Проект интегрирует данные из Википедии, показывая местные достопримечательности и исторические подробности, а также использует пространственный звук для трансляции местных радиостанций. Это позволит игрокам не только развлекаться, но и буквально слышать, что слушают люди в разных уголках мира, отмечает разработчик.

Я потратил последние полтора дня на создание игры с помощью Fable 5 (ИИ – 24 Канал), которая превращает реальный мир в удивительный платформер,

– прокомментировал свой пост с видео Кристиан Муньис.

Демонстрация игрового процесса: смотрите видео

Основой для Blobtrotter стали 3D-тайлы Google Maps, однако работа с ними оказалась самым сложным этапом разработки.

Геометрия карт не оптимизирована для обнаружения столкновений, поскольку содержит множество невидимых форм, визуальных артефактов и прозрачных текстур, которые нарушают логику движения. Несмотря на это, Муньис внедрил систему физики мягких тел, которая делает перемещение персонажа естественным и предсказуемым на большинстве поверхностей.

Автор признает, что с точки зрения классического геймдизайна игра, которая со временем становится легче, может показаться странной, но главной целью было создание веселого и необычного способа исследования мира, поэтому результат его вполне устраивает.

Кроме того, впечатляет скорость создания такого масштабного проекта: ведь на все ушло всего 36 часов.

Пользователи в сети уже предлагают добавить в игру многопользовательский режим, чтобы игроки могли поглощать друг друга или захватывать территории. Муньис планирует опубликовать проект в открытом доступе уже на следующей неделе.