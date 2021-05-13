Стала навіть страшніше: блогер показав вигляд Resident Evil: Village на PlayStation 1 – відео

Ентузіаст із нікнеймом Hoolopee поділився цікавим відео на своєму ютуб-каналі. Він зробив своєрідний демейк Resident Evil: Village, який дуже сподобався користувачам.

Майже тиждень пройшов з моменту релізу довгоочікуваної гри Resident Evil: Village. Відеогра отримала схвальні відгуки від критиків, а геймери "допомогли" цьому проєкту від Capcom встановити кілька рекордів для серії. Зрозуміло, що такий масштабний проєкт вийшов й на консолі нового покоління, щоправда, не всіх цікавлять такі технічні новинки.

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Блогер із нікнеймом Hoolopee поділився цікавим відео на своєму ютуб-каналі. Його запис миттєво став дуже популярним та вже зібрав майже 850 тисяч переглядів та 43 тисячі вподобань. Ентузіаст вирішив зробити своєрідний демейк відеогри Resident Evil: Village та показати, як виглядала б ця гра на консолі PlayStation 1 (вийшла ще у 1994 році). У своїй роботі він використав деякі фрагменти з першого трейлера цієї відеогри, а також залишив оригінальний саундтрек.

Спочатку у трейлері від Hoolopee можна побачити деяких місцевих жителів, дивну бабусю, а також різноманітні локації цього селища. Також з'являються й перевертні, які стали виглядати навіть страшніше. Щось схоже можна написати й про Леді Дімітреску, яка також з'явилася наприкінці цього відео. У цій сцені блогер майже у точності повторив фінал першої демоверсії Resident Evil: Village (Maiden), коли ця височенна вампірка вирішила ефектно "познайомитися" з головною героїнею.

Загалом користувачам у мережі дуже сподобалося таке переосмислення трейлера та деяких сцен із цієї гри. Чимала кількість геймерів відзначила, що гра стала виглядати навіть страшніше, а особливо виділяють саме "новий" образ Леді Дімітреску. Деякі користувачі написали, що навіть придбали б собі такий піксельний та атмосферний варіант Resident Evil: Village. Наостанок варто відзначити, що на ютуб-каналі Hoolopee можна знайти подібні трейлери й інших ігор, наприклад, Halo Infinite та Death Stranding.

Resident Evil: Village​ у стилістиці відеоігор для PlayStation 1 – відео