Сучасна версія: блогер показав, яким може бути ремастер Grand Theft Auto: Vice City

Автор ютуб-каналу GameSource показав, яким може бути ремастер GTA: Vice City. Для цього він використав чимало різноманітних модифікацій, а також запустив відеогру в 4K на відеокарті GeForce RTX 3090.

Тиждень тому ми розповідали про достатньо суперечливе рішення компанії Rockstar Games. Річ у тім, що вона неочікувано почала боротися з різноманітними популярними модифікаціями для старих ігор з серії Grand Theft Auto.

Детальніше про цю ситуацію Фанатські роботи тут не пройдуть: розробники GTA почали боротися з популярними модифікаціями

Офіційної інформації від розробників так й не послідувало, тому геймери припускають, що в такий спосіб представники Rockstar Games готуються до виходу ремастерів цих відеоігор. Насправді в мережі вже з'являлася така інформація й раніше, але зрозуміло, що це поки лише чутки. Хоча головного героя цієї історії вони дуже зацікавили, а також навіть надихнули на запис цікавого відео.

Автор ютуб-каналу GameSource вирішив показати, яким був би ремастер Grand Theft Auto: Vice City, якби вийшов зараз. Варто нагадати, що реліз оригінальної відеогри відбувся ще у жовтні 2002 року. Можливо, саме тому головний герой вирішив скористатися модифікацією для GTA V, яка додає у цю гру мапу та автомобілі з оригінальної відеогри.

Також він використав чимало модів, які направлені на покращення графічної складової гри. Зрозуміло, що не обійшлася його збірка й без модифікацій, які імітують ефект глобального освітлення в реальному часі (технологія трасування променів). Можна додати, що в описі до цього відео є вся інформація про використані моди, а також посилання для їх завантаження.

У цьому експерименті ентузіаст виставив максимально можливі налаштування графіки та роздільну здатність у 4K, а гру запустив на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090. Загалом користувачам мережі робота блогера дуже сподобалася, а оригінальний запис вже зібрав майже 20 тисяч переглядів. Особливо геймери відзначають роботу зі світлом, вигляд нічного міста, а також атмосферу оригінальної GTA: Vice City. Щоправда, також вони додають, що ентузіасту ще потрібно попрацювати над текстурами та наповненням гри.

"Ремастер" GTA: Vice City від автора ютуб-каналу GameSource: відео