Неделю назад мы рассказывали о достаточно спорном решении компании Rockstar Games. Дело в том, что она неожиданно начала бороться с различными популярными модификациями для старых игр из серии Grand Theft Auto.

Подробнее об этой ситуации Фанатские работы здесь не пройдут: разработчики GTA начали бороться с популярными модификациями

Официальной информации от разработчиков так и не последовало, поэтому геймеры предполагают, что таким образом представители Rockstar Games готовятся к выходу ремастеров этих видеоигр. На самом деле в сети уже появлялась такая информация и ранее, но понятно, что это пока только слухи. Хотя главного героя этой истории они очень заинтересовали, и даже вдохновили на запись интересного видео.

Автор ютуб-канала GameSource решил показать, каким был бы ремастер Grand Theft Auto: Vice City, если бы вышел сейчас. Стоит напомнить, что релиз оригинальной видеоигры состоялся еще в октябре 2002 года. Возможно, именно поэтому главный герой решил воспользоваться модификацией для GTA V, которая добавляет в игру карту и автомобили с оригинальной видеоигры.

Также он использовал немало модов, которые направлены на улучшение графической составляющей игры. Понятно, что не обошлась его сборка и без модификаций, которые имитируют эффект глобального освещения в реальном времени (технология трассировки лучей). Можно добавить, что в описании к этому видео есть вся информация об использованных модах, а также ссылки для их загрузки.

В этом эксперименте энтузиаст выставил максимально возможные настройки графики и разрешение в 4K, а игру запустил на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090. В целом пользователям сети работа блогера очень понравилась, а оригинальная запись уже собрала почти 20 тысяч просмотров. Особенно геймеры отмечают работу со светом, вид ночного города, а также атмосферу оригинальной GTA: Vice City. Правда, также они добавляют, что энтузиасту еще нужно поработать над текстурами и наполнением игры.

"Ремастер" GTA: Vice City от автора ютуб-канала GameSource: видео