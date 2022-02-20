Блогер показав, який вигляд мають локації з Horizon Forbidden West у реальності

Блогер порівняв реальні місця та їхні віртуальні аналоги з відеогри Horizon Forbidden West. Виявляється, що розробники зі студії Guerrilla Games провели блискучу роботу.

У постапокаліптичному всесвіті відеогри Horizon Forbidden West можна знайти чимало реальних локацій. А вперше геймери помітили це ще в червні, коли розробники з Guerrilla Games продемонстрували повноцінний геймплей свого проєкту.

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Який вигляд мають реальні локації в Horizon Forbidden West

Щоправда, тоді вони знайшли лише кілька реальних місць, а все тому, що автори показали лише невелику частину Horizon Forbidden West. Зрозуміло, що після релізу таких знахідок стало більше, а відомий блогер з нікнеймом ElAnalistaDeBits назбирав їх настільки багато, що вистачило на відео тривалістю в 16 хвилин.

Варто відзначити, що представники студії Guerrilla Games провели блискучу роботу над такими локаціями. А загалом впізнати більшість таких місць досить просто, хоча вони вже пройшли випробування часом та мають характерний вигляд. Майже всі такі локації покриті різноманітною рослинністю та вже давно перебувають навіть не в аварійному стані.

Які реальні локації можна знайти в Horizon Forbidden West

Загалом у відеогрі можна знайти не лише відомі пам'ятки архітектури, а й різноманітні реальні природні об'єкти. Наприклад, узбережжя, гори, печери, озера, а також цілі національні парки. Цікаво, що в деяких місцях автори досить детально відтворювали навіть загальну мапу місцевості. Також додамо, що ці локації розташовані на території таких штатів: Каліфорнія, Невада та Юта.

Наостанок відзначимо, що користувачам мережі дуже сподобалося таке порівняння. А загалом запис ElAnalistaDeBits вже зібрав понад 100 тисяч переглядів та чимало позитивних коментарів.

Який вигляд мають локації з Horizon Forbidden West у реальності: відео