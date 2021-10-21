Блогер показав, який вигляд могла б мати гра Far Cry 6, якби вона вийшла на PlayStation 1

Нестандартною роботою поділився в мережі шанувальник популярної серії Far Cry. Він зробив цікавий демейк шостої частини, який дуже сподобався користувачам.

Нещодавно відбувся реліз нової відеогри в популярній серії Far Cry. Зрозуміло, що шоста частина підтримує різноманітні сучасні технології, а також вийшла на консолі нового покоління. Щоправда, головного героя цієї історії різні технологічні нововведення не дуже цікавлять.

До теми Ентузіаст показав, як могла б виглядати "Гра престолів" у якості відеогри епохи PlayStation 1

Річ у тім, що користувач з нікнеймом Jackarte вирішив показати, який вигляд мала б ця сучасна гра, якби вийшла в часи проєктів для PlayStation 1. На своєму ютуб-каналі він опублікував відео, на якому можна побачити результат такої нестандартної роботи. Для створення свого демейку ентузіаст вирішив використати перший трейлер відеогри Far Cry 6, де з'являється головний антагоніст Антон Кастільйо, а також його син Дієго.

Варто відзначити, що в цього блогера вийшло дуже добре показати графіку тих часів: низькополігональні моделі персонажів та різноманітних обєктів, величезні пікселі, згладжування відсутнє, а також немає різних деталей (пальці на руках чи елементи інтер'єру). Щоправда, найцікавіше, що головних героїв впізнати можна, хоча вони й мають дуже дивний вигляд. А особливо хочеться відзначити персонажа Джанкарло Еспозіто, який вийшов квадратним.

Користувачам мережі ця робота дуже сподобалася, а оригінальний запис вже зібрав майже 20 тисяч переглядів. Наостанок варто відзначити, що Jackarte вже не вперше створює такі демейки у стилістиці ігор для PlayStation 1. Наприклад, на його ютуб-каналі можна знайти подібні відео за мотивами Resident Evil Village, Fallout 3 та Fallout: New Vegas.

Far Cry 6 у стилістиці ігор для консолі PlayStation 1: відео

Оригінальний трейлер відеогри Far Cry 6: відео