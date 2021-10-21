Недавно состоялся релиз новой видеоигры в популярной серии Far Cry. Понятно, что шестая часть поддерживает разнообразные современные технологии, а также вышла на консоли нового поколения. Правда, главного героя этой истории различные технологические нововведения не очень интересуют.

К теме Энтузиаст показал как могла бы выглядеть "Игра престолов" в качестве игры эпохи PlayStation 1

Дело в том, что пользователь с никнеймом Jackarte решил показать, как выглядела бы эта современная игра, если бы вышла во времена проектов для PlayStation 1. На своем ютуб-канале он опубликовал видео, на котором можно увидеть результат такой нестандартной работы. Для создания своего демейка энтузиаст решил использовать первый трейлер видеоигры Far Cry 6, где появляется главный антагонист Антон Кастильо, а также его сын Диего.

Стоит отметить, что у этого блогера получилось очень хорошо показать графику тех времен: низкополигональные модели персонажей и различных объектов, огромные пиксели, сглаживание отсутствует, а также нет различных деталей (пальцы на руках или элементы интерьера). Правда, самое интересное, что главных героев узнать можно, хотя они и очень странно выглядят. А особенно хочется отметить персонажа Джанкарло Эспозито, который вышел квадратным.

Пользователям сети эта работа очень понравилась, а оригинальная запись уже собрала почти 20 тысяч просмотров. Напоследок стоит отметить, что Jackarte уже не первый раз создает такие демейки в стилистике игр для PlayStation 1. Например, на его ютуб-канале можно найти подобные видео по мотивам Resident Evil Village, Fallout 3 и Fallout: New Vegas.

Far Cry 6 в стилистике игр для консоли PlayStation 1: видео

Оригинальный трейлер видеоигры Far Cry 6: видео