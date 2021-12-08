Блогер показав, який вигляд могла б мати відеогра God of War, якби вона вийшла на PlayStation 1

Відомий блогер поділився в мережі відео, на якому можна побачити демейк God of War. Цікаво, що його робота дуже сподобалася не лише геймерам, а й розробникам оригінальної відеогри.

Напевно, всі шанувальники серії God of War знають, що вже наступного року має відбутися реліз нової частини. Вона має стати фіналом скандинавської саги, яка розпочалася ще у 2018 році. Саме тоді вийшла відеогра God of War, щоправда, лише на PlayStation 4.

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Зрозуміло, що до ранніх версій цієї консолі вона не дісталася, а тому за виправлення такого своєрідного недоліку вирішив взятися відомий блогер з нікнеймом 64 Bits. Варто відзначити, що ентузіаст спеціалізується на демейках різноманітних відеоігор, а цього разу він захотів попрацювати над God of War.

Блогер показав, який вигляд могла б мати ця гра, якби вона вийшла на консоль PlayStation 1 ще двадцять років тому. Важливо відзначити, що в цьому випадку йдеться не про повноцінний демейк відеогри, а про результат роботи ентузіаста з різноманітними редакторами. На його думку, якби God of War вийшла в ті часи, то це була б JRPG у стилі відомої гри Breath of Fire 4. Напевно, всі геймери, які знайомі з цим проєктом, одразу ж помітять схожу стилістику.

На відео, яким поділився 64 Bits, можна помітити нову обкладинку відеогри, головне меню, екран завантаження та геймплей. Варто відзначити, що ентузіаст показав повноцінний ігровий процес, а тому також ще можна побачити, який вигляд в такій версії відеогри могли б мати головні герої, їхні вороги, діалоги та навіть битви.

Цікаво, що його демейк дуже сподобався не лише звичайним користувачам мережі, а й розробникам оригінальної відеогри. У твітері це відео відзначив офіційна сторінка студії Santa Monica Studio, а також особисто Корі Барлог – геймдизайнер цієї гри. А загалом цей ролик вже зібрав понад 50 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків.

God of War у стилістиці відеоігор для PlayStation 1: відео