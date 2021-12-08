Наверное, все поклонники серии God of War знают, что уже в следующем году должен состояться релиз новой части. Она должна стать финалом скандинавской саги, которая началась еще в 2018 году. Именно тогда вышла видеоигра God of War, правда, только на PlayStation 4.

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Понятно, что до ранних версий этой консоли она не добралась, поэтому за исправление такого своеобразного недостатка решил взяться известный блогер с никнеймом 64 Bits. Стоит отметить, что энтузиаст специализируется на демейках разных видеоигр, а в этот раз он захотел поработать над God of War.

Блогер показал, как выглядела бы эта игра, если бы она вышла на консоль PlayStation 1 еще двадцать лет назад. Важно отметить, что в этом случае речь идет не о полноценном демейке видеоигры, а о результате работы энтузиаста с разнообразными редакторами. По его мнению, если бы God of War вышла в те времена, то это была бы JRPG в стиле известной игры Breath of Fire 4. Наверное, все геймеры, которые знакомы с этим проектом, сразу же заметят похожую стилистику.

На видео, которым поделился 64 Bits, можно увидеть новую обложку видеоигры, главное меню, экран загрузки и геймплей. Стоит отметить, что энтузиаст показал полноценный игровой процесс, а потому еще можно увидеть, как в такой версии видеоигры могли бы выглядеть главные герои, их враги, диалоги и даже битвы.

Интересно, что его демейк очень понравился не только обычным пользователям сети, но и разработчикам оригинальной видеоигры. В твиттере это видео отметила официальная страница студии Santa Monica Studio, а также лично Кори Барлог – геймдизайнер этой игры. А в целом этот ролик уже собрал более 50 тысяч просмотров и немало положительных отзывов.

God of War в стилистике видеоигр для PlayStation 1: видео