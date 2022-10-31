Популярний жанр, де відомі персонажі чи особистості з реальності потрапляють у світ якоїсь відеогри, здавалося б, досяг свого піка, коли Олексій Арестович прогулювався Скайрімом, проте подібний контент ще здатний розвеселити публіку, повідомляє 24 канал.

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Один із корифеїв створення подібних відео – ютубер під ніком eli_handle_b․wav вже неодноразово радував нас то містером Біном у Half Life, то Ейсом Вентурою в Cyberpunk 2077.

Цього разу, талановитий блогер вирішив поміркувати як би виглядала подорож Кевіна з Один вдома у гості до Леді Дімітреску та інших персонажів останнього Resident Evil.

Кевін у Resident Evil Village: відео

У відео Маккалістер весело стрибає на ліжку в кімнаті Дімітреску, хвацько сковзає поміж її ніг на колінах, втікаючи від монстрів вампірського маєтку та вправно стріляє вже в інших монстрів зі своєї рушниці – себто порається з численними небезпеками не гірше головного героя гри.

Як завжди, eli_handle_b․wav вдалося настільки ідеально сумістити кадри із фільмів та відеогри, що може здатися, ніби це ніякий не монтаж.

Геймери гідно оцінили таку роботу ютубера, адже всього лише за тиждень його ролик набрав понад 370 тисяч переглядів та більш як 43 тисячі вподобань, що означає лише одне – далі буде.