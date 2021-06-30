Блогер створив ремейк "однієї з найгірших відеоігор в історії": що з цього вийшло

YouTube блогер Тайлер Грін опублікував відео, в якому показав власноруч зроблений ремейк старої гри під назвою E.T. the Extra-Terrestrial, яка у свій час стала справжнім провалом та навіть спричинила кризу ігрової індустрії.

Після успіху фільму "Іншопланетянин" (в оригіналі E.T. the Extra-Terrestrial) Стівена Спілберга компанія Atari вирішила розробити гру за мотивами кінострічки для своєї консолі Atari 2600. Гра вийшла настільки жахливою, що закріпила за собою звання "однієї з найгірших відеоігор в історії індустрії" та створила стереотип про низький рівень якості відеоігор за мотивами фільмів.

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Вся річ у тому, що величезні гроші були витрачені на придбання ліцензії у Стівена Спілберга. Великою мірою через це, гра створювалася однією людиною в дуже стислі терміни, оскільки потрібно було встигнути до Різдва – часу, коли батьки будуть купувати подарунки для своїх дітей.

E.T. the Extra-Terrestrial належить до жанру квестів, де за сюжетом гравцю необхідно допомогти іншопланетянину зібрати три частини міжпланетного телефону для зв'язку з його рідною планетою.

На момент релізу в 1982 році гра виявилася занадто складною і незрозумілою для дітей, які були її цільовою аудиторією. Попри те, що вона стала досить популярною, великою мірою завдяки фільму, і продалася мільйонним тиражем уже дорослі гравці розкритикували її за одноманітний геймплей і занадто простеньку графіку. А більшість геймерів, після того, як ознайомилися з грою, повертали її в магазин.

Геймплей оригінальної гри 1982 року



Окрім того, величезна кількість картриджів була не розпродана, з'явилася навіть легенда, що кілька мільйонів копій гри співробітники Atari вивезли в пустелю і поховали там. Провал гри став однією з причин банкрутства компанії, а оскільки у ті часи вона мала великий вплив на ринку відеоігор, то її проблеми "обрушили" всю нестабільну ігрову індустрію.

Отож, блогер Тайлер Грін, який робить свої перші кроки у намаганнях стати розробником відеоігор поставив собі своєрідний челендж: чи зможе він зробити з цієї гри хоч щось путнє.

Фанатський ремейк "найгіршої відеогри в історії"



Для свого "ремейку" молодик використав ігровий рушій Unity та доступні у відкритому доступі моделі персонажів та, за його словами, все ж зумів виправити більшість проблем гри. Оцінити старання розробника-початківця може кожен охочий, завантаживши гру за посиланням під відео.