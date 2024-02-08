Блогер спробував відтворити трейлер GTA 6 у реальному житті – що з цього вийшло

Французький ютубер відтворив трейлер анонсу GTA 6 у реальному житті, кадр за кадром. Результат вийшов настільки блискучим, що відео швидко стало вірусним у мережі.

Після багатьох років ажіотажу та очікування дебютний трейлер GTA 6 нарешті з'явився у грудні 2023 року.

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Кадри з відео приголомшили геймерів, а кількість переглядів на YouTube стала рекордною за перші 24 години після публікації.

Відтоді шанувальники GTA продовжують переглядати трейлер. Хтось робить це для того аби знайти у ньому нові, раніше не помічені деталі, а хтось для того аби відтворити його в інших іграх.

Однак у своєму новому відео ютуб-блогер CYRILmp4 пішов ще далі, та поїхав у Флориду з наміром створити свою версію нашумілого відео, відзняту в реальному житті.

Результат роботи ентузіаста вийшов просто приголомшливим, менш ніж за 2 тижні ролик набрав понад 320 тисяч переглядів та сотні захоплених коментарів лише на YouTube.

Повна версія від блогера – дивитися відео

На деяких кадрах дійсно важко визначити, який із них з реальності, а який ігровий. Не можу дочекатися виходу гри,

– написав один з коментаторів.

Знайшлися й ті, хто стверджує, що "трейлер виглядає більш реальним, ніж відео з реальності", настільки припала їм до душі робота блогера.