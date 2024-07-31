Поки що автор встиг опублікувати лише 8 роликів, деякі з яких були зняті ще три роки тому, а інші – протягом останнього року, після тривалої перерви. Тож його цілком можна назвати блогером-початківцем. У черговому випуску він вирішив створити реальну версію зелених панцирів Green Shell з Mario Kart, щоб вистрелити ними в машину.

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Як це було

Green Shell – це буквально зелені панцирі черепах, які виступають одним із видів зброї в грі Mario Kart. Вони з'явились уперше в 1992 році, а потім поверталися в кількох інших проєктах франшизи. Це один з двох найпоширеніших предметів в історії Mario Kart, поряд з бананом.

Алекс Коріа проробив чималу роботу, щоб зробити снаряди правильного розміру, а також вирахувати швидкість, з якою вони повинні рухатися, щоб завдавати тієї шкоди, яку ми бачимо в іграх. Але в результаті з'ясувалося, що Nintendo погано врахувала фізику й співвідношення швидкості та завданої шкоди неправильні. Тож блогеру довелося пожертвувати першим, щоб досягти ефекту.

Як можна побачити у відео нижче, No Bitrate також дещо схитрував, оскільки він фактично зробив цілу ракету, причепивши до снаряда-панцира довгий пусковий механізм. На 16:49 можна побачити, що запуск самого панцира закінчувався невдачею, оскільки центр маси перехиляв його набік і не дозволяв долетіти до кінця.



Фінальний вигляд снаряда / Скриншот з відео No Bitrate

Усю конструкцію помістили на дах автомобіля, вивезли її в пустелю задля додаткової безпеки, взяли іншу машину й запустили цю "ракету" в ціль. Звісно, результати зовсім не схожі на те, що ми бачимо в Mario Kart, але блогеру вдалося влучити в мішень і завдати їй значної шкоди.

Кілька разів снаряд пролітав повз, один раз влучив у скло, але врешті поцілив у задні двері. Все обійшлося без вибухів, адже панцирі не містили жодних вибухових елементів, а покладалися лише на силу удару.

Дивіться повний випуск No Bitrate про Green Shell з гри Mario Kart: відео англійською