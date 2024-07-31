Пока что автор успел опубликовать лишь 8 роликов, некоторые из которых были сняты еще три года назад, а другие – в течение последнего года, после длительного перерыва. Поэтому его вполне можно назвать начинающим блогером. В очередном выпуске он решил создать реальную версию зеленых панцирей Green Shell из Mario Kart, чтобы выстрелить ими в машину.

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Как это было

Green Shell – это буквально зеленые панцири черепах, которые выступают одним из видов оружия в игре Mario Kart. Они появились впервые в 1992 году, а затем возвращались в нескольких других проектах франшизы. Это один из двух самых распространенных предметов в истории Mario Kart, наряду с бананом.

Алекс Кориа проделал немалую работу, чтобы сделать снаряды правильного размера, а также вычислить скорость, с которой они должны двигаться, чтобы наносить тот урон, который мы видим в играх. Но в результате выяснилось, что Nintendo плохо учла физику и соотношение скорости и наносимого урона неправильные. Поэтому блогеру пришлось пожертвовать первым, чтобы достичь эффекта.

Как можно увидеть в видео ниже, No Bitrate также несколько схитрил, поскольку он фактически сделал целую ракету, прицепив к снаряду-панцирю длинный пусковой механизм. На 16:49 можно увидеть, что запуск самого панциря заканчивался неудачей, поскольку центр массы наклонял его набок и не позволял долететь до конца.



Финальный вид снаряда / Скриншот из видео No Bitrate

Всю конструкцию поместили на крышу автомобиля, вывезли ее в пустыню для дополнительной безопасности, взяли другую машину и запустили эту "ракету" в цель. Конечно, результаты совсем не похожи на то, что мы видим в Mario Kart, но блогеру удалось попасть в мишень и нанести ей значительный урон.

Несколько раз снаряд пролетал мимо, один раз попал в стекло, но в конце концов попал в заднюю дверь. Все обошлось без взрывов, ведь панцири не содержали никаких взрывчатых элементов, а полагались только на силу удара.

Смотрите полный выпуск No Bitrate о Green Shell из игры Mario Kart: видео на английском