Блогер "врятував" Cyberpunk 2077, встановивши понад 100 модифікацій: відео

Ютуб-блогер Тайлер МакВікер втомився від технічної недосконалості Cyberpunk 2077 та зібрав власний "білд" гри, встановивши на неї понад 100 модів. Подробиці у матеріалі.

Не лише CD Projekt Red і по цей день працюють над виправленням Cyberpunk 2077, не стоять у стороні й найвідданіші фанати. У мережі з'явився цілий посібник, який пропонує альтернативний спосіб проходження гри з установкою неймовірної кількості модифікацій.

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За словами блогера, який і придумав цю ідею, йому дуже кортіло пройти довгоочікувану RPG від польських розробників, проте він ніяк не міг цього зробити через постійні технічні проблеми, які змусили його покинути проходження вже через 5 годин гри.

З виходом останнього патчу версії 1.23, геймер повернувся до проходження, але помітив, що попри всі покращення у грі залишилася купа проблем, які потребують виправлення. Саме тоді Тайлер і задумався над тим, щоб створити "ультимативну" збірку модифікацій, яка б суттєво покращила нашумілий проєкт.

За словами блогера, після 10 годин праці, встановлення модів з порталу Nexus Mods та підбору налаштувань, йому вдалося досягти ідеалу і гра працює так, як і повинна була з самого початку.

Повне відео Тайлера про встановлення 100+ модів для Cyberpunk 2077



У відеоролику на своєму каналі МакВікер розповів про найважливіші поліпшення, серед яких: покращення інтелекту перехожих, перепрацьована система поліції, збільшена продуктивність та багато іншого.

Щобільше, автор цієї глобальної збірки модифікацій навіть розробив та виклав у відкритий доступ спеціальний посібник для гравців, які хотіли б спробувати його "більш зручну" версію та потребують настанов в її інсталяції. Щоправда, сама збірка доступна лише геймерам на ПК, але вона точно варта уваги.