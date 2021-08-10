Кілька місяців тому ми розповідали про ентузіаста, який захотів створити Skyrim своєї мрії. Загалом він провів гарну роботу, а до його збірки ввійшло одразу 500 модифікацій. Щось схоже вирішив зробити й автор ютуб-каналу Digital Dreams, який вже неодноразово займався подібним осучасненням відомих проєктів.

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Одразу варто відзначити, що на його каналі можна знайти чимало подібних відео, а загалом цей блогер спеціалізується на демонстрації найкрасивіших ігор. Цього разу він запустив The Elder Scrolls V: Skyrim з роздільною здатністю 4K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090, а також виставив максимально можливі налаштування графіки. Щоправда, на цьому він зупинятися не захотів, бо вирішив відвідати ще й спеціальні сайти з модами для Skyrim.

Загалом у своїй роботі він використав понад 500 різноманітних модифікацій. На жаль, повним списком блогер не поділився, хоча в описі до цього відео можна знайти інформацію про деякі моди. Наприклад, для покращення графічної складової він використав пресет FNENB, а от за допомогою Reshade зміг додати в гру ефект глобального освітлення у реальному часі (трасування променів).

Така робота з осучаснення Skyrim дуже сподобалася користувачам мережі, а оригінальний запис вже зібрав понад 200 тисяч переглядів. Геймери відзначають, що блогер дійсно добряче попрацював, а результат його роботи можна помітити навіть неозброєним оком. Особливо вони відзначають вигляд лісу, а також різноманітні погодні ефекти. Щоправда, про повноцінний реалізм дуже важко говорити у цій ситуації, можливо, це вже максимум цієї популярної відеогри.

The Elder Scrolls V: Skyrim з модифікаціями на відеокарті GeForce RTX 3090: відео