Місяць тому ми розповідали про геймера, який спробував "врятувати" відеогру Cyberpunk 2077. Ентузіаст встановив понад 100 модифікацій на цю гру, а також навіть створив спеціальний посібник для гравців, які хочуть розв'язати різноманітні технічні проблеми.

Детальніше Блогер "врятував" Cyberpunk 2077, встановивши понад 100 модифікацій: відео

Попрацювати над Cyberpunk 2077 вирішив й автор ютуб-каналу Digital Dreams, який спеціалізується на демонстрації найкрасивіших ігор. Сама відеогра вийшла лише в грудні минулого року, а тому графічна складова цього проєкту відповідає всім сучасним стандартам (є підтримка технології трасування променів). Щоправда, ентузіаст однаково вирішив скористатися різноманітними модифікаціями (понад 50).

На жаль, повним списком використаних модів він не поділився, хоча в описі до його відео можна знайти інформацію про деякі. Наприклад, ентузіаст захотів зробити ігровий світ похмурішим, а тому використав спеціальну модифікацію, яка прибирає зеленувато-блакитний відтінок. Також можна помітити, що він попрацював ще над погодою, хмарами та дальністю промальовування.

Саму гру блогер запустив з роздільною здатністю 4K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090, а також виставив "екстремальні налаштування" графіки. Загалом користувачам мережі сподобалася така робота, а оригінальний запис вже зібрав понад 130 тисяч переглядів. Геймери сходяться на думці, що гра дійсно зараз має кращий вигляд, хоча ідеальною цю роботу важко назвати. Наприклад, залишилися характерні для Cyberpunk 2077 баги, а взагалі ігровий світ якийсь пустий саме в цій версії. Можливо, останнє ентузіаст зробив навмисно, щоб дуже часто не "зустрічатися" з різноманітними технічними недоліками.

Cyberpunk 2077 з модами на GeForce RTX 3090: відео