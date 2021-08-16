Месяц назад мы рассказывали о геймере, который попытался "спасти" видеоигру Cyberpunk 2077. Энтузиаст установил более 100 модификаций на эту игру, и даже создал специальное пособие для игроков, которые хотят решить разнообразные технические проблемы.

Подробнее Блогер "спас" Cyberpunk 2077, установив более 100 модификаций: видео

Поработать над Cyberpunk 2077 решил и автор ютуб-канала Digital Dreams, который специализируется на демонстрации самых красивых игр. Сама видеоигра вышла лишь в декабре прошлого года, а потому графическая составляющая этого проекта отвечает всем современным стандартам (есть поддержка технологии трассировки лучей). Правда, энтузиаст все равно решил воспользоваться различными модификациями (более 50).

К сожалению, полным списком использованных модов он не поделился, хотя в описании к его видео можно найти информацию о некоторых. Например, энтузиаст захотел сделать игровой мир более мрачным, а потому использовал специальную модификацию, которая убирает зеленовато-голубой оттенок. Также можно заметить, что он поработал над погодой, облаками и дальностью прорисовки.

Саму игру блогер запустил с разрешением 4K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090, а также выставил "экстремальные настройки" графики. В целом пользователям сети понравилась такая работа, а оригинальная запись уже собрала более 130 тысяч просмотров. Геймеры сходятся во мнении, что игра действительно сейчас выглядит лучше, хотя идеальной эту работу трудно назвать. Например, остались характерные для Cyberpunk 2077 баги, а вообще игровой мир какой-то пустой именно в этой версии. Возможно, последнее энтузиаст сделал намеренно, чтобы очень часто не "встречаться" с различными техническими недостатками.

Cyberpunk 2077 с модами на GeForce RTX 3090: видео