Коли не вистачає FPS: блогер запустив популярні ігри в 72p на старих відеокартах – відео

Блогер вирішив провести цікавий експеримент з популярними відеоіграми. Він запустив Days Gone, Fortnite, GTA V та Cyberpunk 2077 в роздільній здатності 72p на старих відеокартах.

Блогери досить часто беруться за осучаснення різноманітних старих відеоігор. Для цього вони використовують різноманітні графічні модифікації, а також запускають ігри у високій роздільній здатності на флагманських відеокартах. Щоправда, автор ютуб-каналу RandomGaminginHD вирішив зробити все навпаки.

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Варто розпочати з того, що для такого цікавого експерименту він придбав дві старі відеокарти: AMD Radeon HD6450 (2011 рік) та Nvidia Geforce GT 710 (2014 рік). А його своєрідними жертвами стали наступні сучасні відеоігри: Days Gone, Fortnite, Grand Theft Auto V та Cyberpunk 2077. Усі ці ігри він запускав на низьких чи середніх налаштуваннях графіки, а для зміни значення роздільної здатності він використовував різноманітні методи (індивідуальний підхід).

Варто додати, що експеримент блогера складався з двох частин: спершу він встановлював роздільну здатність 720p та перевіряв продуктивність, а вже потім зменшував її до показника в 72p. Отже, блогер отримав наступні результати:

Days Gone – 3 FPS при 720p та 10 FPS при 72p

Fortnite – 57 FPS при 720p та 85 FPS при 72p

GTA V – 33 FPS при 720p та 45 FPS при 72p

Cyberpunk 2077 – 9 FPS при 720p та 19 FPS при 72p

Загалом GTA V та Fortnite доволі добре себе проявили на старих відеокартах, а особливо в роздільній здатності 72p. Щоправда, навряд чи хтось буде грати в такі піксельні версії цих ігор. Річ у тім, що на екрані все зливається, а також важко розрізняти предмети, які знаходяться попереду. А от Cyberpunk 2077 та Days Gone не врятувала навіть роздільна здатність 72p. Виявилося, що такі старі відеокарти не можуть впоратися навіть з піксельними версіями цих відеоігор.

Наостанок можна ще відзначити, що такий експеримент дуже сподобався користувачам мережі. А оригінальний запис вже зібрав майже 170 тисяч переглядів та 10 тисяч вподобань.

Експеримент від автора ютуб-каналу RandomGaminginHD: відео