Блогеры довольно часто берутся за осовременивание различных старых видеоигр. Для этого они используют различные графические модификации, а также запускают игры в высоком разрешении на флагманских видеокартах. Правда, автор ютуб-канала RandomGaminginHD решил сделать все наоборот.

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Стоит начать с того, что для такого интересного эксперимента он приобрел две старые видеокарты: AMD Radeon HD6450 (2011 год) и Nvidia Geforce GT 710 (2014). А его своеобразными жертвами стали следующие современные видеоигры: Days Gone, Fortnite, Grand Theft Auto V и Cyberpunk 2077. Все эти игры он запускал на низких или средних настройках графики, а для изменения значения разрешения он использовал различные методы (индивидуальный подход).

Стоит добавить, что эксперимент блогера состоял из двух частей: сначала он устанавливал разрешение 720p и проверял производительность, а уже потом уменьшал его к показателю в 72p. Итак, блогер получил следующие результаты:

Days Gone – 3 FPS при 720p и 10 FPS при 72p

Fortnite – 57 FPS при 720p та 85 FPS при 72p

GTA V – 33 FPS при 720p та 45 FPS при 72p

Cyberpunk 2077 – 9 FPS при 720p та 19 FPS при 72p

В целом GTA V и Fortnite довольно хорошо себя проявили на старых видеокартах, а особенно в разрешении 72p. Правда, вряд ли кто-то будет играть в такие пиксельные версии этих игр. Дело в том, что на экране все сливается, а также трудно различать предметы, которые находятся впереди. А вот Cyberpunk 2077 и Days Gone не спасло даже разрешение 72p. Оказалось, что такие старые видеокарты не могут справиться даже с пиксельными версиями этих видеоигр.

Напоследок можно еще отметить, что такой эксперимент очень понравился пользователям сети. А оригинальная запись уже собрала почти 170 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков.

Эксперимент от автора ютуб-канала RandomGaminginHD: видео