Надзвичайно популярний майкнрафт-ютубер Technoblade (9,1 мільйона підписників) 27 серпня повернувся до створення контенту після вимушеної перерви та зізнався глядачам, що у нього було діагностовано рак і зараз він проходить хімієтерапію.

Цікаво Розсип фантастичних істот: ентузіасти випустили оригінальну модифікацію для гри Minecraft

Дізнавшись цю сумну новину, спільнота шанувальників Minecraft згуртувалася та продемонструвала величезну підтримку блогеру, побажавши йому швидкого одужання. Сам Technoblade, проходячи лікування, став небайдужим до теми дослідження хвороби та, набравшись сил, вирішив провести благочинну трансляцію зі збором коштів.

На цьому стрімі суперзірка Minecraft поставив перед собою лише одне завдання – пройти гру, але це було не так просто, як здається, адже глядачі могли напряму впливати на ігровий процес. Кожен донат активізував різні винагороди, які могли або допомогти або завадити стрімеру досягти мети.

Запис благочинної трансляції



Винагорода за пожертвування варіювалась залежно від її суми, так, наприклад глядачі могли "заплатити" 2000 доларів за появу поруч з гравцем ворожого моба Висушувача, підписаного їхнім ім'ям або ж, з дешевших варіантів, за 15 доларів можна було додати в ігровий інвентар стрімера випадковий предмет. Окрім цього за досягнення певних сум було передбачено появу на стрімі таємничих гостей, якими виявилися інші популярні майнкрафтери такі як Philza, Ranboo, Squid Kid, Wilbur та Skeppy.

Загалом, всього за чотири години трансляції Technoblade не лише пройшов гру, а й з легкістю перевершив власну початкову мету збору коштів, отримавши на 73 тисячі доларів більше від запланованої суми.

Кошти геймер передав Фонду Саркоми Америки – благодійній організації, діяльність якої зосереджена на фінансуванні досліджень щодо певного типу раку, який становить 15% дитячих онкологічних захворювань.