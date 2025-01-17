Ремастер Bloodborne все більше перетворюється у щось на кшталт жарту про Half-Life 3, адже шанувальники творчості FromSoftware роками благають про нього, але у відповідь отримують лише мовчання, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

До теми Очільник FromSoftware вперше прокоментував можливість ремейку Bloodborne

Занадто важливий проєкт

У подкасті Kinda Funny Games багаторічний працівник PlayStation та колишній президент SIE Worldwide Studios для Sony – Сюхей Йосіда, прокоментував цю ситуацію.

У мене є лише моя особиста теорія. Оскільки я пам'ятаю, Міядзакі-сан дуже, дуже любив Bloodborne… Я думаю, що він зацікавлений (в ремейку, – Games 24), але він такий успішний і такий зайнятий,

– каже Йосіда.

Отож, на думку Йосіди головний творець Bloodborne – Хідетака Міядзакі, хоче власноруч працювати над ймовірним ремастером, а не передавати його в інші руки, але поки що банально не має на це часу.

Він не хоче, щоб хтось інший торкався його (Bloodborne, – Games 24), це моя теорія, і команда PlayStation поважає його бажання,

– підсумував Сюхей.

Повний запис подкасту – дивіться відео

На завершення Йосіда ще раз уточнив, що він не знає напевно, чи це справді так, чи ні, але це його чесне припущення.