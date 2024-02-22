Нерідко чутки про ремейки бісять геймерів, які вважають, що краще залишити класичні ігри в спокої, однак у випадку з Bloodborne ситуація кардинально інакша.

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Хітовий соулз-лайк з PS4, ймовірно, є найчастішою відповіддю шанувальників відеоігор на питання "який ремейк ви хотіли б побачити".

Гра, що вийшла у 2015 році, ще тоді витискала усі соки з консолі PlayStation 4, але навіть попри деякі технічні проблеми була шедевром. Про що свідчать і оцінки проєкту від критиків – 92/100 та геймерів – 9.0/10 (за даними порталу metacritic).

Трейлер Bloodborne – дивитися відео

Чутки про розробку ремейку бентежать уяву шанувальників FromSoftware роками, а після виходу версії Demon Souls для PS5 усі були впевнені, що невдовзі розробники презентують гравцям і оновлений погляд на Ярнам. Однак, схоже до цього ще дуже і дуже далеко.

В інтерв'ю порталу Eurogamer, що було більшою мірою присвячено виходу трейлера DLC для Elden Ring, гендиректор студії Хідетака Міядзакі вперше опосередковано прокоментував можливість ремейку Bloodborne.

Ця франшиза дуже дорога нам, як і нашим шанувальникам. Мені дуже приємно бачити, що так багато людей все ще захоплені нею, – сказав Хідетака.

Однак після цього Міядзакі одразу вибачився та попередив, що не зможе сказати нічого більш конкретного про ймовірний ремейк.

Щоправда, розробник пояснив своє загальне бачення того як розвиток технологій впливає на потребу у створенні нових, осучаснених версій культових відеоігор.

Я думаю, що наявність нового обладнання точно є частиною того, що надає цінності цим ремейкам. Речі, яких ви не могли досягти на пристроях попередніх поколінь, способи, якими ви не могли відтворити певні образи – нове обладнання іноді робить це можливим, – розповів Міядзакі.

При цьому CEO наголосив, що збільшення доступності та інклюзивності ігор це також одна з рушійних сил створення ремейків.

Попри таку скуту відповідь, шанувальники Bloodborne вбачають добрий знак у тому, що Міядзакі відмовився коментувати питання ремейку детальніше та впевнені, що це означає його наявність у планах FromSoftware, можливо, навіть для майбутньої PS5 Pro.