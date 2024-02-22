Нередко слухи о ремейках бесят геймеров, которые считают, что лучше оставить классические игры в покое, однако в случае с Bloodborne ситуация кардинально иная.

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Хитовый соулз-лайк с PS4, вероятно, является самым частым ответом поклонников видеоигр на вопрос "какой ремейк вы хотели бы увидеть".

Игра, вышедшая в 2015 году, еще тогда выжимала все соки из консоли PlayStation 4, но даже несмотря на некоторые технические проблемы была шедевром. О чем свидетельствуют и оценки проекта от критиков – 92/100 и геймеров – 9.0/10 (по данным портала metacritic).

Трейлер Bloodborne – смотреть видео

Слухи о разработке ремейка будоражат воображение поклонников FromSoftware годами, а после выхода версии Demon Souls для PS5 все были уверены, что вскоре разработчики презентуют игрокам и обновленный взгляд на Ярнам. Однако, похоже до этого еще очень и очень далеко.

В интервью порталу Eurogamer, которое было в большей степени посвящено выходу трейлера DLC для Elden Ring, гендиректор студии Хидетака Миядзаки впервые косвенно прокомментировал возможность ремейка Bloodborne.

Эта франшиза очень дорога нам, как и нашим поклонникам. Мне очень приятно видеть, что так много людей все еще увлечены ею, – сказал Хидетака.

Однако после этого Миядзаки сразу извинился и предупредил, что не сможет сказать ничего более конкретного о вероятном ремейке.

Правда, разработчик объяснил свое общее видение того как развитие технологий влияет на потребность в создании новых, осовремененных версий культовых видеоигр.

Я думаю, что наличие нового оборудования точно является частью того, что придает ценности этим ремейкам. Вещи, которых вы не могли достичь на устройствах предыдущих поколений, способы, которыми вы не могли воспроизвести определенные образы – новое оборудование иногда делает это возможным, – рассказал Миядзаки.

При этом CEO отметил, что увеличение доступности и инклюзивности игр это также одна из движущих сил создания ремейков.

Несмотря на такой скованный ответ, поклонники Bloodborne видят добрый знак в том, что Миядзаки отказался комментировать вопрос ремейка подробнее и уверены, что это означает его наличие в планах FromSoftware, возможно, даже для будущей PS5 Pro.