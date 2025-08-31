У Bloodthief гравцям доведеться взяти на себе роль невгамовного вампіра. Основні події гри розгортаються у середньовічних підземеллях і замках, де головному герою належить пробиватися крізь натовпи ворогів. Геймплей поєднує швидкісні переміщення, стрибки від стін та жорстокі бої, розповідає 24 Канал з посиланням на GEMATSU.

Що пропонує гравцям Bloodthief?

Ключова механіка гри зав'язана на крові. Це одночасно і показник здоров'я, і ресурс, що посилює здібності протагоніста та дозволяє йому розвивати неймовірну швидкість. Сам розробник описує цей процес як "прекрасний танець майстерності та кровопролиття", де рух і битви тісно переплітаються.

Рівні у грі нелінійні, з великою кількістю розгалужень, таємних шляхів та секретів. Їх пошук дозволить отримати доступ до скарбів, потужних предметів і магічних здібностей. Творець гри обіцяє гравцям суміш олдскульних випробувань та сучасного дизайну, геймплей з елементами для спідранерів, рівні-лабіринти та гонки з привидами.

Новий геймплейний трейлер підтвердив, що реліз відбудеться 22 вересня ексклюзивно для Steam.

Трейлер Bloodthief – дивіться відео:

Цікавий факт! Гра має українську текстову локалізацію

Глядачі позитивно відреагували на анонс, відзначивши сміливість розробника випускати гру майже одночасно з очікуваною Hollow Knight: Silksong. Один з користувачів написав, що реліз обох ігор у вересні схожий на "інді-рай".