Вампірський слешер Bloodthief отримав дату виходу
Незалежний американський розробник Blargis на презентації The MIX Fall Game Showcase 2025 анонсував дату виходу свого дебютного проєкту. Це динамічний фентезійний слешер від першої особи Bloodthief, у якому гравець перевтілиться у вампіра. Гра вийде ексклюзивно в Steam вже 22 вересня, а демоверсія доступна для завантаження.
У Bloodthief гравцям доведеться взяти на себе роль невгамовного вампіра. Основні події гри розгортаються у середньовічних підземеллях і замках, де головному герою належить пробиватися крізь натовпи ворогів. Геймплей поєднує швидкісні переміщення, стрибки від стін та жорстокі бої, розповідає 24 Канал з посиланням на GEMATSU.
Що пропонує гравцям Bloodthief?
Ключова механіка гри зав'язана на крові. Це одночасно і показник здоров'я, і ресурс, що посилює здібності протагоніста та дозволяє йому розвивати неймовірну швидкість. Сам розробник описує цей процес як "прекрасний танець майстерності та кровопролиття", де рух і битви тісно переплітаються.
Рівні у грі нелінійні, з великою кількістю розгалужень, таємних шляхів та секретів. Їх пошук дозволить отримати доступ до скарбів, потужних предметів і магічних здібностей. Творець гри обіцяє гравцям суміш олдскульних випробувань та сучасного дизайну, геймплей з елементами для спідранерів, рівні-лабіринти та гонки з привидами.
Новий геймплейний трейлер підтвердив, що реліз відбудеться 22 вересня ексклюзивно для Steam.
Трейлер Bloodthief – дивіться відео:
Цікавий факт! Гра має українську текстову локалізацію
Глядачі позитивно відреагували на анонс, відзначивши сміливість розробника випускати гру майже одночасно з очікуваною Hollow Knight: Silksong. Один з користувачів написав, що реліз обох ігор у вересні схожий на "інді-рай".