Вампирский слэшер Bloodthief получил дату выхода
Независимый американский разработчик Blargis на презентации The MIX Fall Game Showcase 2025 анонсировал дату выхода своего дебютного проекта. Это динамичный фэнтезийный слэшер от первого лица Bloodthief, в котором игрок перевоплотится в вампира. Игра выйдет эксклюзивно в Steam уже 22 сентября, а демоверсия доступна для скачивания.
В Bloodthief игрокам предстоит взять на себя роль неугомонного вампира. Основные события игры разворачиваются в средневековых подземельях и замках, где главному герою предстоит пробиваться сквозь толпы врагов. Геймплей сочетает скоростные перемещения, прыжки от стен и жестокие бои, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GEMATSU.
Что предлагает игрокам Bloodthief?
Ключевая механика игры завязана на крови. Это одновременно и показатель здоровья, и ресурс, усиливающий способности протагониста и позволяющий ему развивать невероятную скорость. Сам разработчик описывает этот процесс как "прекрасный танец мастерства и кровопролития", где движение и сражения тесно переплетаются.
Уровни в игре нелинейные, с большим количеством разветвлений, тайных путей и секретов. Их поиск позволит получить доступ к сокровищам, мощным предметам и магическим способностям. Создатель игры обещает игрокам смесь олдскульных испытаний и современного дизайна, геймплей с элементами для спидраннеров, уровни-лабиринты и гонки с призраками.
Новый геймплейный трейлер подтвердил, что релиз состоится 22 сентября эксклюзивно для Steam.
Трейлер Bloodthief – смотрите видео:
Интересный факт! Игра имеет украинскую текстовую локализацию
Зрители положительно отреагировали на анонс, отметив смелость разработчика выпускать игру почти одновременно с ожидаемой Hollow Knight: Silksong. Один из пользователей написал, что релиз обеих игр в сентябре похож на "инди-рай".