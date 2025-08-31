Независимый американский разработчик Blargis на презентации The MIX Fall Game Showcase 2025 анонсировал дату выхода своего дебютного проекта. Это динамичный фэнтезийный слэшер от первого лица Bloodthief, в котором игрок перевоплотится в вампира. Игра выйдет эксклюзивно в Steam уже 22 сентября, а демоверсия доступна для скачивания.

В Bloodthief игрокам предстоит взять на себя роль неугомонного вампира. Основные события игры разворачиваются в средневековых подземельях и замках, где главному герою предстоит пробиваться сквозь толпы врагов. Геймплей сочетает скоростные перемещения, прыжки от стен и жестокие бои, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GEMATSU.

Что предлагает игрокам Bloodthief?

Ключевая механика игры завязана на крови. Это одновременно и показатель здоровья, и ресурс, усиливающий способности протагониста и позволяющий ему развивать невероятную скорость. Сам разработчик описывает этот процесс как "прекрасный танец мастерства и кровопролития", где движение и сражения тесно переплетаются.

Уровни в игре нелинейные, с большим количеством разветвлений, тайных путей и секретов. Их поиск позволит получить доступ к сокровищам, мощным предметам и магическим способностям. Создатель игры обещает игрокам смесь олдскульных испытаний и современного дизайна, геймплей с элементами для спидраннеров, уровни-лабиринты и гонки с призраками.

Новый геймплейный трейлер подтвердил, что релиз состоится 22 сентября эксклюзивно для Steam.

Трейлер Bloodthief – смотрите видео:

Интересный факт! Игра имеет украинскую текстовую локализацию

Зрители положительно отреагировали на анонс, отметив смелость разработчика выпускать игру почти одновременно с ожидаемой Hollow Knight: Silksong. Один из пользователей написал, что релиз обеих игр в сентябре похож на "инди-рай".