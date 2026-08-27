Гра настільки точно відтворює атмосферу реального бою, що навіть досвідчені українські військові плутають ігрові кадри із записами реальних штурмів у Серебрянському лісництві, повідомляє 24 Канал.

Новий рівень віртуальної війни

Амбітний проєкт вигадали двоє французьких розробників – Лука та Лео, яким на момент релізу виповнилося всього 17 та 20 років. Вони прагнули вийти за межі звичних шаблонів індустрії та представили тактичний шутер, де гравець дивиться на світ через об'єктив нагрудної камери.

При цьому розробники довели реалістичність у Bodycam до екстремуму.

Вони повністю відмовилися від звичних інтерфейсів: на екрані немає жодного прицілу чи лічильника набоїв. Натомість технологія True Body фізично пов'язує руки, корпус та ноги персонажа, роблячи його рухи дуже природними.

Геймерам також доступні сучасні засоби ведення війни – наприклад, розвідувальні й ударні FPV-дрони, для яких автори розробили автентичну фізику польоту.

Особливий резонанс викликав анонс нової карти Trenches (Окопи), яку автори додадуть у великому оновленні Lock & Loaded вже 2 вересня 2026 року. Творці детально вивчили реальні записи боїв, щоб відтворити хаотичні та тісні лабіринти окопів.

Від початку відео флешбеки від лісів Кремінної затьмарили розум,

– прокоментував військовослужбовець із ніком Nordickus у соцмережі X.

Кадри майбутнього оновлення виявилися настільки правдоподібними, що деякі військові навіть почали аналізувати тип ґрунту на відео.

… на перших кадрах подумав, що це Серебрянський ліс, але там ґрунт більш глинистий по кольору,

– додав боєць із ніком m18a1 у соцмережі X.

Вірусне відео з гри: дивіться ролик

За що проєкт заслужив критику українських геймерів?

Попри шалений інтерес до гри, українська спільнота висловила серйозне обурення. Геймери помітили, що автори переклали інтерфейс гри російською мовою, але повністю проігнорували українську.

Це викликало підозри та гострі дискусії, адже візуальний стиль нової карти занадто сильно нагадує кадри саме російсько-української війни і для декого це виглядає як вибір сторони.

Чимало користувачів також зазначили, що їм неприємно бачити, як реальну трагедію українського народу перетворюють на звичайну вечірню розвагу для іноземців, які хочуть полоскотати собі нерви.

Шутер Bodycam наразі перебуває у дочасному доступі Steam, а його вартість становить 700 гривень.