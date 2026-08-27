Игра настолько точно воссоздает атмосферу реального боя, что даже опытные украинские военные путают игровые кадры с записями реальных штурмов в Серебрянском лесничестве, сообщает 24 Канал.

Новый уровень виртуальной войны

Амбициозный проект придумали два французских разработчика – Лука и Лео, которым на момент релиза исполнилось всего 17 и 20 лет. Они стремились выйти за рамки привычных шаблонов индустрии и представили тактический шутер, в котором игрок смотрит на мир через объектив нагрудной камеры.

При этом разработчики довели реалистичность в Bodycam до предела.

Они полностью отказались от привычных интерфейсов: на экране нет ни прицела, ни счетчика патронов. Зато технология True Body физически связывает руки, туловище и ноги персонажа, делая его движения очень естественными.

Геймерам также доступны современные средства ведения войны – например, разведывательные и ударные FPV-дроны, для которых авторы разработали аутентичную физику полета.

Особый резонанс вызвал анонс новой карты Trenches (Окопы), которую авторы добавят в большом обновлении Lock & Loaded уже 2 сентября 2026 года. Создатели подробно изучили реальные записи боев, чтобы воссоздать хаотичные и тесные лабиринты окопов.

С самого начала видео флэшбэки из лесов Кременной затьмарили ум,

– прокомментировал военнослужащий с ником Nordickus в соцсети X.

Кадры будущего обновления оказались настолько правдоподобными, что некоторые военные даже начали анализировать тип почвы на видео.

… на первых кадрах подумал, что это Серебрянский лес, но там почва более глинистая по цвету,

– добавил боец с ником m18a1 в соцсети X.

Вирусное видео из игры: смотрите ролик

Почему проект заслужил критику украинских геймеров?

Несмотря на огромный интерес к игре, украинское сообщество выразило серьезное возмущение. Геймеры заметили, что авторы перевели интерфейс игры на русский язык, но полностью проигнорировали украинский.

Это вызвало подозрения и острые дискуссии, ведь визуальный стиль новой карты слишком сильно напоминает кадры именно российско-украинской войны, и для некоторых это выглядит как выбор стороны.

Немало пользователей также отметили, что им неприятно видеть, что реальную трагедию украинского народа превращают в обычное вечернее развлечение для иностранцев, желающих пощекотать себе нервы.

Шутер Bodycam в настоящее время находится в раннем доступе на Steam, а его стоимость составляет 700 гривен.