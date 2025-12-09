Одна з найвідоміших організацій світу покидає кіберспорт Dota 2 після восьми років на сцені

Індонезійська кіберспортивна організація BOOM Esports офіційно завершила своє восьмирічне перебування в професійній Dota 2. Команда, яка колись вважалася найсильнішою у Південно-Східній Азії та здобула понад 1,6 мільйона доларів призових, оголосила про розформування складу. Всі гравці останнього ростера отримали статус вільних агентів.

Чому BOOM Esports іде з Dota 2?

Організація розпочала свій шлях у Dota 2 ще 2017 року з повністю індонезійським складом, де виступали такі гравці, як Мухаммад "InYourDream" Різкі та Ренді "Dreamocel" Сапоетра. Згодом команда розширила географію пошуку талантів по всій Південно-Східній Азії, залучивши зірок із різних країн регіону, пише 24 Канал з посиланням на GosuGamers.

Дивіться також PGL офіційно підтвердила проведення другого мейджора з Counter-Strike 2 у 2026 році

Найуспішнішим періодом для BOOM став 2022 рік. Тоді команда двічі перемогла на турнірах GAMERS GALAXY у Дубаї та Таїланді, здобула місце в топ-8 на PGL Arlington Major і вперше потрапила на The International, де посіла 10 місце. У той сезон BOOM вважалася еталоном успіху серед команд Південно-Східної Азії та демонструвала стабільно високі результати на міжнародній арені.

Проте повторити той успіх більше не вдалося. Протягом наступних років організація постійно змінювала склад, намагаючись знайти вдалу комбінацію гравців. У 2024 році команда навіть ненадовго переїхала до Південної Америки в пошуках нових можливостей, але це не принесло бажаних результатів. BOOM не змогла пробитися у щільну конкуренцію топ-рівня.

Останній роки були провальними

Останні два сезони організація зібрала склад із популярних і досвідчених гравців регіону, створивши справжню команду зірок. Їм вдавалося кваліфікуватися на деякі великі турніри, як-от топ-6 на PGL Wallachia Season 1 у травні 2024 року. Однак команді бракувало стабільності – проблема, характерна для багатьох команд Південно-Східної Азії останніми роками.

Ситуація погіршилася з початком нового сезону, коли BOOM двічі поспіль програвала кваліфікації Execration. Команда не змогла пробитися на жоден великий турнір LAN-формату у 2024 та 2025 роках, що, ймовірно, стало переломним моментом у рішенні організації покинути Dota 2, пише BLIX.GG.

За роки існування через BOOM Esports пройшли багато талановитих гравців, які згодом стали відомими іменами у світі професійної Dota 2. Серед них Yopaj, Miokoto та Fbz, які довели свій клас на найвищому рівні змагань.

Останній склад BOOM Esports включав чотирьох гравців: Суліа "JaCkky" Кхумпхетсавонг, Армель Пол "Armel" Табіос, Ануча "Jabz" Джіравонг та Жаунель "Jaunuel" Арсілья. Всі вони тепер вільні агенти й можуть шукати нові команди.

Дивіться також NAVI гратимуть у плей-оф StarLadder Budapest Major 2025

Не лише BOOM Esports іде з Dota 2

BOOM Esports стала черговою великою організацією, яка покинула сцену Dota 2. За останні два роки професійну гру також залишили Shopify Rebellion, Nouns Esports та Wildcard. Це явно натякає на складну ситуацію в індустрії та жорстку конкуренцію, яка змушує організації переглядати свої пріоритети.

Попри відхід із Dota 2, BOOM Esports не припиняє діяльність у кіберспорті загалом. В офіційній заяві організація підкреслила, що продовжить працювати з командами в Honor of Kings, PUBG Mobile та VALORANT, хоча результати команди з VALORANT також не найкращі – їм не вдалося кваліфікуватися на VCT Pacific.