Фанати PlayStation скасовують PS Plus на знак протесту проти цифрового майбутнього

Новина про відмову від фізичних носіїв спричинила справжній розкол серед власників ігрових консолей. Гравці, які звикли колекціонувати диски, об'єднуються, щоб висловити свій протест великим корпораціям. Ця хвиля невдоволення ризикує перетворитися на серйозну кризу довіри до бренду.

Чи спрацює "голосування гаманцем" проти корпоративних планів?

Кіберспортивна та геймерська спільноти опинилися в центрі масштабного скандалу, який може змінити правила гри на ринку консолей. Величезна кількість прихильників PlayStation почала масово скасовувати свої підписки на сервіс PlayStation Plus. Цей крок став відповіддю на плани компанії Sony повністю відмовитися від випуску ігор на фізичних дисках, починаючи з 2028 року. Про радикальні зміни в стратегії японського технологічного гіганта пише видання Insider Gaming.

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Організований протест швидко набрав обертів у соціальних мережах, де активісти закликають геймерів "говорити своїм гаманцем". Користувачі поширюють скриншоти сторінок скасування підписки, супроводжуючи їх критичними коментарями на адресу менеджменту Sony. Одним із лідерів цього руху став популярний блогер, який надав аудиторії детальні роз'яснення щодо ризиків втрати доступу до придбаного контенту.

Висловіть свою думку сьогодні, інакше назавжди втратите право власності!

– прокоментував гравець та користувач соціальної мережі X під псевдонімом Pyo, який опублікував детальну інструкцію зі скасування PlayStation Plus.

Головною причиною такого радикального невдоволення став страх геймерів перед повною втратою права власності на ігри. У цифровому майбутньому, яке просуває Sony, користувач фактично не володіє продуктом, а лише орендує право на доступ до нього.

Сумний досвід минулого

Це побоювання має під собою цілком реальне підґрунтя: нещодавно компанія Sony вилучила зі своїх цифрових бібліотек понад 500 фільмів виробництва Studio Canal. Люди, які чесно заплатили за цей контент, просто втратили до нього доступ без будь-яких компенсацій.

Ситуація з іграми виглядає ще складнішою через ліцензійні угоди. Історія вже знає приклади, коли популярні проєкти зникали з цифрових магазинів назавжди. Наприклад, сьогодні неможливо легально придбати в цифровому вигляді такі ігри, як Marvel’s Ultimate Alliance 1 і 2 або бойовик Deadpool 2013 року. Оскільки компанія Activision не продовжила ліцензійну угоду з Marvel, ці тайтли видалили з усіх онлайн-майданчиків. Тепер єдиний спосіб пограти в них – знайти вживаний фізичний диск або вдаватися до піратства.

Цілий ринок може бути знищений

Окрім питання власності, гравців турбує економічний аспект. Відмова від дисководів у консолях (про що також повідомляють у контексті майбутнього проєкту Microsoft під назвою Project Helix) повністю знищить вторинний ринок ігор. Геймери більше не зможуть купувати вживані диски за нижчою ціною, обмінюватися ними з друзями чи продавати пройдені проєкти, щоб повернути частину коштів.

Це дасть виробникам повний монопольний контроль над ціноутворенням, що на тлі постійного здорожчання підписок та ігор виглядає загрозливо для тисяч користувачів.

Попри те, що цифрова дистрибуція є зручною, вона несе в собі приховані ризики для культурної спадщини та фінансової свободи гравців. Наразі важко спрогнозувати, чи змусить цей бойкот Sony переглянути свої плани на 2028 рік, проте рівень довіри до бренду PlayStation опустився до історичного мінімуму. Спільнота вимагає гарантій, що цифрова копія гри буде належати їм так само надійно, як і коробка на полиці.