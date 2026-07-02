Колишній голова Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лейден, який залишив компанію наприкінці 2019 року, прокоментував стратегію випуску ексклюзивів PlayStation на персональних комп'ютерах. За його словами, навіть для нього рішення Sony виявилося несподіваним, розповідає 24 Канал.

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Перші великі релізи PlayStation почали виходити на ПК у 2020 році. При цьому компанія дотримувалася принципу відкладеного запуску – комп'ютерні версії з'являлися приблизно через 18 місяців або навіть кілька років після дебюту на консолях.

За цей час користувачі ПК отримали доступ до таких франшиз, як The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Horizon та God of War. Така стратегія дозволила Sony розширити аудиторію своїх найвідоміших брендів, не відмовляючись від статусу консольних ексклюзивів у перші роки після релізу.

За словами Лейдена, головною причиною запуску цієї програми був зовсім не додатковий прибуток. Про це він розповів на подкасті PSI

Справа була не в грошах,

– заявив Шон Лейден.

Він пояснив, що людина, яка готова чекати півтора року або довше на ПК-версію, навряд чи купила б консоль PlayStation лише заради цієї гри. Тому випуск порту, на його думку, не означав втрату потенційного покупця консолі.

Якщо людина чекає 18 місяців виходу гри на ПК, ми не втратили її як покупця. Вона все одно не стала б купувати консоль,

– пояснив Лейден.

Чому Sony відмовляється від стратегії?

За інформацією джерела, Sony вирішила відмовитися від випуску на ПК своїх масштабних сюжетних ексклюзивів. Це рішення стало несподіванкою і для самого Лейдена.

Колишній керівник визнав, що не знає справжніх причин такого кроку, оскільки вже не працює в компанії. Водночас він припустив, що з часом створення якісних ПК-портів могло стати занадто дорогим і менш виправданим з економічної точки зору.

Матеріал також зазначає, що остаточно компанія не залишає комп'ютерний ринок. Нова політика стосується лише великих сюжетних ігор власного виробництва.

Які ігри продовжать виходити на ПК?

Попри зміну курсу, Sony не планує повністю припиняти підтримку платформи ПК. Компанія й надалі випускатиме:

багатокористувацькі проєкти;

однокористувацькі ігри сторонніх студій, які видає Sony.

Таким чином, ПК залишається важливою платформою для окремих категорій релізів, однак великі сюжетні ексклюзиви PlayStation більше не будуть частиною цієї стратегії.