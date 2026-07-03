Сработает ли "голосование кошельком" против корпоративных планов?

Киберспортивное и геймерское сообщества оказались в центре масштабного скандала, который может изменить правила игры на рынке консолей. Огромное количество поклонников PlayStation начало массово отписываться от сервиса PlayStation Plus. Этот шаг стал ответом на планы компании Sony полностью отказаться от выпуска игр на физических дисках, начиная с 2028 года. О радикальных изменениях в стратегии японского технологического гиганта пишет издание Insider Gaming.

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Организованный протест быстро набрал обороты в социальных сетях, где активисты призывают геймеров "говорить своим кошельком". Пользователи распространяют скриншоты страниц отмены подписки, сопровождая их критическими комментариями в адрес руководства Sony. Одним из лидеров этого движения стал популярный блогер, который предоставил аудитории подробные разъяснения относительно рисков потери доступа к приобретенному контенту.

Выскажите свое мнение сегодня, иначе навсегда лишитесь права собственности!

– прокомментировал геймер и пользователь социальной сети X под псевдонимом Pyo, который опубликовал подробную инструкцию по отказу от PlayStation Plus.

Главной причиной такого радикального недовольства стал страх геймеров перед полной потерей права собственности на игры. В цифровом будущем, которое продвигает Sony, пользователь фактически не владеет продуктом, а лишь арендует право на доступ к нему.

Печальный опыт прошлого

Эти опасения имеют под собой вполне реальную основу: недавно компания Sony удалила из своих цифровых библиотек более 500 фильмов производства Studio Canal. Люди, честно заплатившие за этот контент, просто лишились к нему доступа без каких-либо компенсаций.

Ситуация с играми выглядит еще сложнее из-за лицензионных соглашений. История уже знает примеры, когда популярные проекты исчезали из цифровых магазинов навсегда. Например, сегодня невозможно легально приобрести в цифровом виде такие игры, как Marvel’s Ultimate Alliance 1 и 2 или боевик "Дэдпул" 2013 года. Поскольку компания Activision не продлила лицензионное соглашение с Marvel, эти игры были удалены со всех онлайн-платформ. Теперь единственный способ поиграть в них – найти подержанный физический диск или прибегнуть к пиратству.

Целый рынок может быть уничтожен

Помимо вопроса собственности, игроков беспокоит экономический аспект. Отказ от дисководов в консолях (о чем также сообщают в контексте будущего проекта Microsoft под названием Project Helix) полностью уничтожит вторичный рынок игр. Геймеры больше не смогут покупать подержанные диски по более низкой цене, обмениваться ими с друзьями или продавать пройденные игры, чтобы вернуть часть средств.

Это даст производителям полный монопольный контроль над ценообразованием, что на фоне постоянного подорожания подписок и игр выглядит угрожающе для тысяч пользователей.

Несмотря на то, что цифровая дистрибуция удобна, она таит в себе скрытые риски для культурного наследия и финансовой свободы игроков. Пока трудно предсказать, заставит ли этот бойкот Sony пересмотреть свои планы на 2028 год, однако уровень доверия к бренду PlayStation опустился до исторического минимума. Сообщество требует гарантий, что цифровая копия игры будет принадлежать им так же надежно, как и коробка на полке.