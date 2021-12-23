За останній рік ми неодноразово показували вам різноманітні популярні кліпи з Reddit. Зазвичай героями таких матеріалів ставали звичайні геймери, хоча іноді ми згадували й про цікаві моменти за участю професійних кіберспортсменів.

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Саме останнім й вирішив присвятити ціле відео блогер з нікнеймом Joshua Bosman. На своєму ютуб-каналі він опублікував запис, в якому зібрав всі найпопулярніші кіберспортивні кліпи з розділу відеогри Counter-Strike: Global Offensive на Reddit.

Вийшов досить цікавий топ, у який потрапили не лише моменти з майстерною грою, а й одразу кілька нестандартних епізодів. Наприклад, промах NiKo у фіналі мейджора, скандальний момент зі smooya, фейл tarik та кумедний кліп Jame.

Але загалом цей топ все ж таки присвячений кіберспортсменам, які відзначилися майстерною грою. Напевно, всі геймери, які слідкують за сферою кіберспорту, одразу ж здогадаються, хто відзначився найбільшою кількістю таких моментів. Зрозуміло, що йдеться про українського гравця з нікнеймом s1mple.

У цей топ потрапило одразу п'ять моментів за його участю, щоправда, найкращий опинився лише на третій сходинці (неймовірний флік на Nuke). На друге ж місце заскочив вражаючий хайлайт dev1ce з Desert Eagle, а на перше – божевільний клатч cadiaN, який приніс його команді перемогу у фіналі ESL Pro League.

Додамо, що його момент зібрав на Reddit одразу 31 тисячу вподобань, а за цим показником він беззаперечний лідер. Наприклад, клатч dev1ce отримав всього 9 тисяч вподобань, а флік s1mple – 8 тисяч.

Найпопулярніші кіберспортивні кліпи з Reddit: відео