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До прикладу користувач Reddit під ніком Regular_Ad4847 поділився на платформі своїми напрацюваннями.
Геймер вирішив створити у The Sims 4 власні копії персонажів улюбленого серіалу і, забігаючи наперед, зробив це просто блискуче.
Йому вдалося настільки вдало пропрацювати деталі – від прикрас та одягу до відтінків шкіри, що результат вийшов навіть дещо "страхітливо реалістичним".
Герої Бріджертонів у The Sims 4 / Фото з Reddit
Загалом, саме через це разюча схожість персонажів викликала неоднозначну реакцію в інших геймерів.
Деякі похвалили автора за увагу до деталей, а дехто поділився, що відчуває реальний дискомфорт дивлячись на фото, хоча усі визнали високу якість роботи ентузіаста.