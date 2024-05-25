Третій сезон Бріджертонів від Netflix б'є рекорди популярності та надихає шанувальників на цікаві проєкти.

Важливо Вуличні укриття від PIN-UP Foundation з'явилися в Сумах

До прикладу користувач Reddit під ніком Regular_Ad4847 поділився на платформі своїми напрацюваннями.

Геймер вирішив створити у The Sims 4 власні копії персонажів улюбленого серіалу і, забігаючи наперед, зробив це просто блискуче.

Йому вдалося настільки вдало пропрацювати деталі – від прикрас та одягу до відтінків шкіри, що результат вийшов навіть дещо "страхітливо реалістичним".

Герої Бріджертонів у The Sims 4 / Фото з Reddit

Загалом, саме через це разюча схожість персонажів викликала неоднозначну реакцію в інших геймерів.

Деякі похвалили автора за увагу до деталей, а дехто поділився, що відчуває реальний дискомфорт дивлячись на фото, хоча усі визнали високу якість роботи ентузіаста.