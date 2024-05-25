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К примеру пользователь Reddit под ником Regular_Ad4847 поделился на платформе своими наработками.

Геймер решил создать в The Sims 4 собственные копии персонажей любимого сериала и, забегая вперед, сделал это просто блестяще.

Ему удалось настолько удачно проработать детали – от украшений и одежды до оттенков кожи, что результат получился даже несколько "устрашающе реалистичным".

Герои Бриджертонов в The Sims 4 / Фото с Reddit

В общем, именно поэтому поразительное сходство персонажей вызвало неоднозначную реакцию у других геймеров.

Некоторые похвалили автора за внимание к деталям, а другие поделились, что чувствуют реальный дискомфорт глядя на фото, хотя все признали высокое качество работы энтузиаста.