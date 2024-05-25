Гравець The Sims 4 блискуче відтворив у грі персонажів серіалу Бріджертони – дивовижні фото

25 травня 2024, 17:43
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Джерело:

Reddit

Талановитий геймер поєднав два своїх захоплення, відтворивши у The Sims 4 героїв популярного серіалу Бріджертони та поділившись блискучим результатом у мережі.

Третій сезон Бріджертонів від Netflix б'є рекорди популярності та надихає шанувальників на цікаві проєкти.

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До прикладу користувач Reddit під ніком Regular_Ad4847 поділився на платформі своїми напрацюваннями. 

Геймер вирішив створити у The Sims 4 власні копії персонажів улюбленого серіалу і, забігаючи наперед, зробив це просто блискуче.

Йому вдалося настільки вдало пропрацювати деталі – від прикрас та одягу до відтінків шкіри, що результат вийшов навіть дещо "страхітливо реалістичним".

Герої Бріджертонів у The Sims 4 / Фото з Reddit

Realistic bridgerton sims that I have been working on
byu/Regular_Ad4847 inSims4

Загалом, саме через це разюча схожість персонажів викликала неоднозначну реакцію в інших геймерів.

Деякі похвалили автора за увагу до деталей, а дехто поділився, що відчуває реальний дискомфорт дивлячись на фото, хоча усі визнали високу якість роботи ентузіаста.

Автор: Максим Задворський