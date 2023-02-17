Ентузіасти, що стоять за створенням популярної модифікації "Skyrim Together", почали роботу над багатокористувацьким модом для Hogwarts Legacy, повідомляє 24 Канал.

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Команда модерів, відома як "The Together Team", поділилася відео прототипу своєї багатокористувацької модифікації для Hogwarts Legacy, яку охрестили "HogWarp".

Поточна версія проєкту вже доступна для завантаження, однак для цього доведеться підписатися на Patreon розробників.

До речі, нещодавно у грі знайшли цікаву неточність, пов'язану з Україною.

Хоча зараз зустрітися в грі, завдяки зусиллям модерів, можуть лише двоє геймерів, на меті у Together Team зробити так, щоб у Hogwarts Legacy могло грати одночасно до восьми гравців.

Поточний стан багатокористувацького режиму для Hogwarts Legacy: відео

Попри наполеонівські плани наразі проєкт ще дуже сирий.

В коментарі для PC Gamer, один з ентузіастів на прізвисько Ямаші сказав, що ті, хто наважаться встановити мод у його поточному стані "повинні очікувати чогось дуже елементарного та з багами".

Ямаші також підтвердив, що доступ до проєкту через Patreon є тимчасовим і в основному використовується задля випуску тестових збірок для "запеклих послідовників" ідеї.

Коли ми отримаємо версію, якою всі будуть задоволені, ми оприлюднимо її та зробимо безкоштовною, – пообіцяв модер у розмові з gamesradar+.

Щодо того, коли ж планується "реліз" кінцевої версії модифікації, Ямаші відповів, що команда "прагне до публічного випуску на початку березня".

Однак він радить не вважати цю дату остаточною, адже всі учасники колективу працюють на чистому ентузіазмі.