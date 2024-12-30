Кілька днів тому дизайнер квестів CD Projekt RED Павел Саско запитав підписників на платформі X, чого їм найбільше бракувало в останньому оновленні, розповідає 24 Канал.

Читайте на сайті Всі кінцівки STALKER 2: Серце Чорнобиля та пояснення

Що геймери хочуть побачити у Cyberpunk 2077

У коментарях до публікації підписники поділилися низкою доповнень, які б хотіли побачити у грі.

Дехто зауважив, що в редакторі персонажа варто додати більше більше видимих кіберімплантів, які можна було б розміщувати на тілі. Комусь забракло можливості регулювання зросту під час створення героя, а хтось побажав більше різноманітного одягу у військовому стилі.

Дехто з гравців зауважив, що добре було б побачити більше зачісок у різній стилістиці, а хтось послався на wiki по класичній настільній грі Cyberpunk запропонувавши додати "Екзотику".

"Екзотика" – це форма моди та біоскульптури у всесвіті Cyberpunk, фізичні форми якої варіюються від твариноподібної зовнішності до чогось, що може виглядати абсолютно нелюдським.

Серед інших побажань були повноцінні кінцівки-протези та окремі кіберелементи тіла, більше оригінальних моделей авто, екзотичні скіни для шкіри, стилі популярних аніме-персонажів та низка інших різноманітних забаганок.

Чи отримає Cyberpunk 2077 ще одне оновлення?

Точно сказати неможливо, однак, схоже, що команда продовжує працювати над грою додаючи дрібні елементи, які урізноманітнюють геймплей, змінюють зовнішність персонажів та впливають на оточення.

Крім того, Саско міг лише поцікавитися, чого ще насправді бракує геймерам у світі Cyberpunk 2077. Це не означає, що команда втілить усі побажання гравців у життя. Разом з тим, можна обережно розраховувати на додавання тих чи інших ідей у гру згодом наступного року.

Дивіться також CD Projekt Red розповіла, яким буде відкритий світ в The Witcher 4

Нагадаємо, що зараз CD Project RED займається розробкою The Witcher 4 та наступною грою у всесвіті Cyberpunk.